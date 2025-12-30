Йоанис Питас: Засега съм в ЦСКА, ще видим какво ще стане в бъдеще

Един от основните футболисти на ЦСКА Йоанис Питас коментира своето бъдеще, след като в последните дни стана ясно, че към него има сериозен интерес от страна на няколко тима от чужбина. Националът на Кипър бе категоричен, че на този етап е състезател на „армейците“ и възнамерява да изпълни договора си с българския гранд. 29-годишният централен нападател допълни, че има желание да продължи да играе зад граница, а не да се завръща в родината си.

Йоанис Питас говори пред „Sport FM 95.0“ като сподели, че се намира в добра форма и не вижда причина да не продължи кариерата си далеч от Кипър. Той също така коментира и интереса от страна на гръцкия гранд Олимпиакос.

Какво обясни централният нападател

„Бях скромен от малък, продължавах да работя и винаги мислех за това. Добре, имах съмнения, но също така много вярвах в себе си. Винаги съм искал да играя футбол и се стигна до чужбина. Все още е рано да се завръщам в Кипър, но не изключвам нито един отбор. Засега съм в ЦСКА, ще видим какво ще стане в бъдеще. Искам да продължа да играя в чужбина и искам да подпиша още един договор в чужбина на 32 години, когато договорът ми с българския отбор изтече”.

„Ще бъда в добра форма и затова бих искал да продължа в чужбина. Със сигурност имаше нещо от Олимпиакос, но интересът ми да отида там не беше толкова голям. Аз съм играч, който не иска да стои на пейката, затова, въпреки че имаше интерес, той не беше толкова силен”, обясни централният нападател.

