ЦСКА разкарва лятно попълнение, което се превърна в огромно трансферно разочарование

ЦСКА ще се раздели с едно от летните си попълнения, което се превърна в огромно трансферно разочарование. Става въпрос за 26-годишния вътрешен полузащитник на „червените“ Давид Сегер. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите шведският халф не попада в сметките на Христо Янев и ръководството на „армейците“ ще се опита да го разкара по време на зимния трансферен прозорец.

Давид Сегер разочарова с "червената" фланелка

Давид Сегер пристигна в ЦСКА в средата на юли 2025 година от шведския Йостерс. Тогава родният гранд плати близо 1 милион лева за правата му. Халфът акостира у нас с реномето на звезда и капитан на скандинавския тим. Той обаче така и не успя да впечатли с представянето си с „червената“ фланелка. До момента полузащитникът има 13 мача за „армейците“ във всички турнири. В тях обаче няма отбелязан гол или направена асистенция. В последните два двубоя на ЦСКА – срещу Монтана и Левски, Сегер дори не се появи в игра.

Вариантите пред ЦСКА са няколко

Шефовете на ЦСКА все още умуват какво да правят с Давид Сегер. Причината е, че той има договор с клуба до лятото на 2028 година. Затова и вариантите пред „червените“ са той да бъде продаден по време на зимния трансферен прозорец, да бъде пратен в друг отбор под наем или контрактът му да бъде прекратен. На този етап „армейците“ не бързат да късат договора на шведа, тъй като ще трябва да му платят доста сериозна неустойка.

