Хулио Веласкес: Незаслужено загубихме от ЦСКА, това ни е урок за в бъдеще (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че тимът му незаслужено е загубил от ЦСКА във Вечното дерби на българския футбол. Както е известно, „червените“ се наложиха над големия си съперник с 1:0 с гол на Джеймс Ето'о. Веднага след последния съдийски сигнал наставникът на „сините“ изрази своите претенции към агресивния стил на игра на „армейците“, както и към многото спирания на играта.

Веласкес гостува в предаването „SportCast“ като бе категоричен, че Левски е трябвало да си тръгне с поне точка от Националния стадион „Васил Левски“. Той допълни, че поражението ще послужи за урок на неговите футболисти за в бъдеще.

„Мачът не бе много приятно зрелище за зрителите“

„Като цяло мачът не беше много приятно зрелище за зрителите. Поздравления за опонентите ни, които спечелиха трите точки. Ние имаме своя ясно очертан път. Както казах по-рано, мисля, че до момента правим един страхотен сезон. Много се гордея с футболистите и с хората, които работят в клуба, и съм благодарен на феновете. Оттук нататък в един ден може да спечелиш, в друг да не го направиш, но е важно да се следва път, посока, план. Колкото до мача – мисля, че докато се играеше футбол, или поне докато имаше опит да се играе футбол, доминирахме сериозно над съперника”.

„Първото полувреме приличаше горе-долу на футболен мач. Второто полувреме, според моето разбиране на играта, беше точно обратното на футболен мач. Особено през първите 35 минути се представихме добре в атакуващ план, контролирахме събитията на терена, създадохме положения, чрез които можеше да поведем. И въпреки многото прекъсвания на играта, изиграхме интересно първо полувреме. На базата на показаното щеше да е нормално да сме се оттеглили с аванс на почивката”.

„Жалко е, че не стигнахме поне до равенство“

„Второто полувреме започнахме добре, особено в първите пет минути. Сетне бе отсъден корнер и от този момент до края на мача се игра много малко, имаше прекъсвания по различни причини. Заради това второто полувреме не бе приятно за гледане – както за феновете, така и за нас. Нашата цел бе да контролираме повече играта, да не влизаме в това, което искаше да наложи съперникът и което в крайна сметка постигна”.

„Ние се стремим да играем динамични мачове, в които да създаваме положения. А в онзи мач с толкова спирания беше много, много сложно. Разбира се, ние трябва да си понесем нашата отговорност, защото в моментите, в които можехме да насочим мача в друга посока, не го направихме. Е, това ще ни е урок за в бъдеще. Жалко е, че не стигнахме поне до равенство, защото беше малко сюрреалистично да загубим този мач, намирам го за напълно незаслужено”, заяви Хулио Веласкес.

ОЩЕ: Левски ще закърпва дупки с нападател от Първа лига: вече помогна на "сините" веднъж