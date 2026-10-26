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Емблематичен български отбор назначи бивш на ЦСКА за нов треньор

26 октомври 2026, 15:18 часа 875 прочитания 0 коментара
Снимка: ofkvihren.com
Емблематичен български отбор назначи бивш на ЦСКА за нов треньор

Вторият в класирането на Втора лига Вихрен Сандански се раздели с досегашния си старши треньор Борислав Кьосев преди дни. Това се случи, след като "гладиаторите" не спечелиха нито един от последните си 3 мача, а в последните си 6 срещи те имат само 2 триумфа. От клуба представиха новия треньор на отбора. Той е бившият футболист на ЦСКА Владимир Манчев, който запоследно води Берое. От Вихрен обявиха пристигането на Манчев с публикация в социалните мрежи.

Вихрен Сандански назначи Владимир Манчев

Ето какво написаха от Вихрен: "Владимир Манчев е новият старши треньор на Вихрен! Владимир Манчев е 48-годишен треньор и бивш национал на България. Като футболист играе за Спартак Плевен, Янтра Габрово, ЦСКА, Локомотив София, Лил, Леванте, Валядолид и Селта. През треньорската си кариера Манчев работи в ДЮШ на ЦСКА, помощник е в Нефтохимик, ЦСКА и Миньор Перник, и води отборите на Хебър, ЦСКА II, Миньор Перник и Берое.

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Вихрен е втори във Втора лига

Днес, в 14:00 ч. Владимир Манчев ще проведе първа тренировка с отбора. Ръководството на Вихрен Сандански приветства Владимир Манчев с “добре дошъл” и му пожелава успехи и хубави моменти в клуба!" Вихрен Сандански е на второ място във втората дивизия на българския футбол, като спечели 25 точки в първите си 13 мача от сезона. "Гладиаторите" записаха 7 победи, 4 равенства и 2 загуби. Със същия актив са първия ЦСКА II и третия Черноморец Бургас.

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Владимир Манчев Втора лига Вихрен Сандански
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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