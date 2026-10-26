Юмруци на ЦСКА - Лудогорец! Фенове на двата отбора се сбиха на стадиона (ВИДЕО)

Сериозно напрежение беляза минутите преди началото на двубоя между ЦСКА и Лудогорец. Привърженици на двата отбора влязоха в конфликт, който прерасна във физическа саморазправа край оградата, разделяща секторите на стадиона. Наложи се намесата на полицай и няколко стюарди, за да бъде предотвратено по-сериозно сбиване.

Фенове си размениха удари през оградата

Инцидентът се разигра в близост до лъвчето на сектор "Б", където група привърженици на ЦСКА се приближиха до оградата на сектора за гости. Първоначално между тях и малцината запалянковци на Лудогорец започна словесна разправия, която бързо ескалира.

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Част от феновете на двата отбора започнаха да си разменят удари през оградата. Не се забелязва и присъствието на охрана, която да реагира още при първите признаци на напрежение.

В крайна сметка на мястото пристигнаха полицай и няколко стюарди, които прекратиха сблъсъка и предотвратиха разрастването му. Към момента няма информация за пострадали или задържани вследствие на инцидента.

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