Алжир изпраща войски в Нигер

Алжир ще разположи войски в съседен Нигер. Съответният указ е подписан от президента Абделмаджид Тебун. Ден по-рано алжирският парламент даде разрешение на президента да използва военна сила в чужбина, предаде Ройтерс. Разполагането на военната сила идва на фона на разширяващото се военно сътрудничество между Алжир и Нигер: миналата седмица страните подписаха споразумение за военно сътрудничество.

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Целта

Целта на разполагането ще бъде защитата на нефтени и газови съоръжения в Нигер, собственост на алжирски компании, както и борбата с джихадистите, трансграничната престъпност и контрабандата в граничните райони. Настоящото военно правителство на Нигер дойде на власт през 2023 г. в резултат на преврат. Алжир първоначално осъди преврата, а отношенията между страните бяха напрегнати в първите години, но впоследствие двете страни се насочиха към сътрудничество.

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Алжир е най-голямата регионална сила в северозападна Африка и следователно често действа като гарант за сигурността в конфликти в региона. Последният път, когато Алжир изпрати редовни войски в чужбина, беше през 1973 г., за да помогне на арабските страни във войната срещу Израел, припомня Медуза.ио.

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