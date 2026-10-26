Имени дни през ноември 2026 г.

В предпоследния месец на годината и началото на зимата има няколко дни, в които ще имаме възможността да се срещнем с любими хора и близки, да подготвим подаръци за тях и да прекараме незабравимо време заедно. През този месец по традиция отбелязваме такива имени дни като Архангеловден и Андреевден. Намислете пожелания, изберете подаръци и се пригответе за празнуване!

Отбелязваме Андреевден на 30 ноември: Какво да направим, за да имаме късмет?

8 ноември 2026 г.

На този ден празнуваме Архангел Михаил. Своя имен ден имат – Ангел, Михаил, Ангелина, Емил, Мила, Милена, Михаела, Гаврил, Серафим, Огнян, Огняна

11 ноември 2026 г.

Това е празникът на Свети Мина. Празнуват – Виктория, Виктор, Мина, Милена

14 ноември 2026 г.

На този ден имен ден отбелязват хората с името Филип, Управда, Юстиниан.

16 ноември 2026 г.

На 16 ноември имен ден празнуват - Матей, Матея и производните им.

21 ноември 2026 г.

На този ден отбелязваме Въведение Богородично. Своя имен ден празнуват – Вълко, Вълкан.

24 ноември 2026 г.

Това е празникът на едно от най-красивите женски имена. Почитаме Света Екатерина, а имен ден празнуват – Екатерина, Катерина, Катя, Катрин.

25 ноември 2026 г.

На този ден отбелязваме Успение на Свети Климент Охридски. Празнуват – Климент, Климентина.

26 ноември 2026 г.

Това е денят на светеца, който закриля децата. Имен ден празнуват – Стилиян, Стелян, Стела, Стилян, Стилияна.

30 ноември 2026 г.

На този ден празнуваме Андреевден. Чашите да напълнят – Андрей, Андреа, Андрея.