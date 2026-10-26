Локомотив (Пловдив) оцеля с човек по-малко срещу Славия в нервен сблъсък

Локомотив (Пловдив) и Славия завършиха 0:0 в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига, игран на стадион "Христо Бонев". Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата, а най-важният момент в срещата настъпи в 70-ата минута, когато домакините останаха с човек по-малко. Ивайло Иванов получи втори жълт картон, но столичани не успяха да се възползват от численото си предимство.

Пропуски и от двете страни преди почивката

Локомотив започна по-активно и още в 4-ата минута Парвиз Умарбаев отправи удар, който Иван Андонов отрази. При добавката Юлиан Илиев стреля високо над вратата. В 20-ата минута Славия отговори с опасна атака. Умаро Балде проби по десния фланг и подаде към Йоан Борносузов, който намери Георги Шопов, но последният не успя да уцели вратата.

До почивката Умарбаев опита още два удара от преки свободни удари, но и в двата случая топката премина над напречната греда.

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Червен картон усложни задачата на Локомотив

След почивката головите възможности бяха малко. В 67-ата минута Диего Фераресо загуби топката пред наказателното поле на Славия, а Доминик Бурбан стреля покрай вратата. Само три минути по-късно Локомотив остана с десет души. Ивайло Иванов извърши нарушение срещу Роберто Райчев край централната линия и съдията Мартин Великов му показа втори жълт картон.

В 83-ата минута Райчев беше близо до това да донесе победата на гостите, но силният му изстрел от дистанция премина покрай дясната греда на Боян Милосавлиевич. До последния съдийски сигнал напрежението на терена се покачи, нарушенията зачестиха, но резултатът остана непроменен. Така двата отбора поделиха точките след двубой без попадения.

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