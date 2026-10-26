Саудитска Арабия се присъедини към търсенето на извънземни

Два детектора LaserSETI бяха изстреляни в Ал-Ула, Северозападна Саудитска Арабия. Това е петата станция в проекта на Института SETI (Търсене на извънземен разум) и първата в Азия: останалите са разположени в Калифорния, Хавай, Пуерто Рико и Аризона. Устройствата са напълно оперативни.

Саудитска Арабия се включва в търсенето на извънземни

LaserSETI е мрежа от оптични детектори, която се разработва от 2024 г. Тя непрекъснато наблюдава цялото небе и открива редки, краткотрайни проблясъци. Повечето други SETI проекти са по-бавни или са насочени към специфични обекти. Очаква се естествените светлинни проблясъци да бъдат по-голямата част от събитията, но е възможно мрежата един ден да засече лазер от извънземна цивилизация. Колкото по-голяма е наблюдаваната област от небето, толкова по-големи са шансовете за това, така че мрежата се разширява.

Дизайнът е умишлено опростен: детекторите съдържат камери със стандартни обективи, които покриват приблизително 75 градуса от небето, и стандартни твърдотелни сензори. Решетка зад обектива разпределя светлината: целият спектър от синьо до червено е видим за звезда, докато лазерът, подобно на стандартна лазерна показалка, произвежда една характерна дължина на вълната. За да се намали цената на инсталациите, някои компоненти са отпечатани чрез 3D печат. Всеки детектор ще бъде оборудван с мощен компютър, който анализира данните, когато постъпват. Това елиминира необходимостта от скъпо съхранение на данни и позволява предупреждения в реално време.

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Станциите са разположени в Ал-Ула Манара, мястото на първата голяма астрономическа обсерватория в кралството. Ал-Ула е и първият обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО в Саудитска Арабия и парк за тъмно небе. Плановете предвиждат с течение на времето там да бъдат построени 4-метров телескоп и два 2-метрови телескопа.

През последните години Саудитска Арабия инвестира част от приходите си от петрол в наука: през 2009 г. тя основава Университета за наука и технологии „Крал Абдула“, който управлява най-бързия суперкомпютър в Близкия изток.

Преди дни стана ясно, че Русия и Китай стартират съвместна мисия до Марс. Ръководителят на Роскосмос Дмитрий Баканов обяви това на среща на правителствените ръководители на двете страни, съобщава агенция ТАСС.

Русия и Китай обединяват сили за изследване на Марс като част от мисията Tianwen-3. Новото оборудване ще продължи работата, започната от Trace Gas Orbiter. Изстрелването е планирано за 2028 г.

Проектът се отнася до разработването на технологии и оборудване за космически приложения. По-конкретно, новият инфрачервен спектрометър ACAE (Atmospheric Climate and Escape) ще бъде интегриран в научния комплекс на безпилотната междупланетна сонда Tianwen-3 за изследване на Марс. Съответното споразумение беше подписано на 21 октомври между Роскосмос и Китайската национална космическа администрация.