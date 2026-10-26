Ботев Пловдив назначи човек на важна позиция по високите етажи

След смъртта на собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов, пред клуба се повдигнаха много въпроси, свързани главно със собственистта и ръководството на "канарчетата". От Ботев вече имат отговор на един от тези въпроси. Те назначиха човек, който временно да заеме длъжността на изпълнителен директор. Става въпрос за Кристиан Райчев, който вече е част от Съвета на директорите на клуба. Това решение е било взето на Общото събрание на Ботев, което се проведе на 25 октомври.

Ботев Пловдив: "След Общото събрание бе взето решение"

Новината беше съобщена от клуба. Ето какво написаха от Ботев Пловдив в социалните мрежи: "На 25 октомври 2026 година се проведе Общо събрание на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД, на което бе взето решение адв. Кристиан Райчев да бъде вписан в състава на Съвета на директорите. След Общото събрание бе взето решение от Съвета на директорите, съгласно което адв. Райчев временно ще изпълнява функциите на изпълнителен директор на клуба.

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Ботев е пети в Първа лига

Кристиан Райчев е доктор по международно частно право и гл. асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". От лятото на 2025 година той е част от екипа на ПФК Ботев Пловдив, като отговаря за правните въпроси на клуба и международните дела пред ФИФА". Ботев Пловдив заема петото място във временното класиране Първа лига, като спечели 19 точки в първите си 12 мача - 6 победи, 1 равенство и 5 загуби.

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