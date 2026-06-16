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ЦСКА със спешна молба до УЕФА: "Армейците" в капан на времето преди завръщането в Европа

16 юни 2026, 11:58 часа 507 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА със спешна молба до УЕФА: "Армейците" в капан на времето преди завръщането в Европа

ЦСКА е готов да предприеме извънредни действия, ако жребият за първия квалификационен кръг на Лига Европа постави “червените” в ролята на домакин още в първия двубой. Според информация на "Мач Телегра"“ ръководството на клуба обмисля изпращането на официално писмо до УЕФА с молба за размяна на домакинствата, което би осигурило допълнително време за окончателното завършване и подготовка на стадион “Българска армия”.

ЦСКА прави и невъзможното, за да приеме първия си европейски съперник в обновения си дом

Мачовете от първия квалификационен кръг на Лига Европа са насрочени за 9 и 16 юли. Ако ЦСКА започне като гост, клубът ще разполага с още една седмица, за да завърши всички организационни и технически детайли около дългоочакваното завръщане на своя стадион. Именно това е голямата цел на ръководството - новият сезон да стартира пред собствена публика на реконструираната „Българска армия“.

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Стадион "Българска армия"

Дори ако жребият определи “армейците” за домакини още на 9 юли и УЕФА не уважи евентуалната молба за разместване на програмата, в клуба са решени да направят всичко възможно, за да приемат първия си европейски съперник именно в своя дом. Допълнителна седмица обаче би била огромно улеснение за завършването на проекта и получаването на всички необходими разрешителни.

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ЦСКА УЕФА стадион Българска армия
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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