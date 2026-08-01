"Лекари в помощ на пациентите": Вагинални инфекции през лятото

Летният сезон е свързан с повече пътувания, морски почивки, посещения на басейни, високи температури и промени в ежедневните хигиенни навици. Макар тези фактори да изглеждат безобидни, те могат да окажат влияние върху естествената вагинална микросреда и да създадат условия за поява или рецидив на вагинални инфекции. По тази тема днес в рубриката на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите", говорим с доц. д-р Весела Карамишева, която е акушер-гинеколог в „Майчин дом“ и е част от екипа специалисти на Медицински център „Гея Мед“.

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Симптоми и лечение

"Влагалището притежава сложна и фино регулирана защитна система. Основна роля в нея имат лактобацилите, които поддържат кисело pH и ограничават развитието на патогенни микроорганизми. Когато този баланс бъде нарушен, настъпват промени във вагиналната флора, които могат да се проявят с течение, сърбеж, парене, зачервяване, неприятна миризма, дискомфорт при уриниране или болка при полов контакт", обясни гинекологът.

През лятото предпоставките за подобен дисбаланс се увеличават. По думите й продължителното носене на мокър бански, повишеното изпотяване, използването на плътно прилепнало синтетично бельо, честото къпане в басейни, както и агресивната интимна хигиена могат да променят нормалната вагинална среда. В резултат се повишава рискът от кандидоза, бактериална вагиноза, смесени инфекции или обостряне на вече съществуващи оплаквания.

"Особено важно е да се подчертае, че вагиналните инфекции не са еднотипно състояние. Подобни симптоми могат да бъдат причинени от различни микроорганизми и да изискват различен терапевтичен подход. Именно затова самолечението, макар често предприемано, крие риск от временно потискане на оплакванията, без реално овладяване на причината", казва доц. Карамишева.

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Лекарят е категоричен, че неправилното или непълно лечение може да доведе до рецидиви, хронифициране на възпалителния процес и трайно нарушаване на вагиналния баланс. Неконтролираният прием на противогъбични, антибактериални или комбинирани препарати понякога задълбочава проблема, особено когато терапията не е съобразена с конкретния причинител.

"Честата поява на симптоми е сигнал, че е необходима точна диагностика. Гинекологичният преглед, микробиологичното изследване, оценката на вагиналното pH и при необходимост допълнителните тестове позволяват да се установи естеството на инфекцията и да се избере индивидуализирано лечение. Това е особено важно при повтарящи се оплаквания, бременност, менопауза, диабет, понижен имунитет, болка, кървене или липса на ефект от вече приложена терапия", обясни медикът.

Профилактика

Профилактиката има съществено значение, особено преди пътуване, морска почивка или посещение на басейни. Препоръчително е да се избягва продължителното стоене с мокър бански, да се предпочита памучно и удобно бельо, да се ограничи употребата на ароматизирани интимни продукти и да не се прилагат вагинални промивки без лекарска препоръка. Щадящата интимна хигиена и доброто подсушаване след къпане са прости, но важни мерки за поддържане на нормалната вагинална среда.

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"Жените със склонност към рецидивиращи вагинални инфекции е препоръчително да обсъдят с гинеколог индивидуална профилактична стратегия още преди началото на летния сезон или преди планирана морска почивка. Това е особено важно при пациентки, при които оплакванията се появяват многократно през годината, след антибиотично лечение, след посещение на басейн, при смяна на климатичната среда, след полов контакт или в периоди на хормонални промени. В тези случаи профилактиката не бива да се свежда само до общи хигиенни съвети, а трябва да бъде съобразена с конкретната причина за рецидивите, вагиналната микрофлора, придружаващите заболявания и индивидуалния рисков профил на жената", категоричена е доц. Карамишева.

Полезни съвети

Тя съветва преди пътуване да се направи консултация с гинеколог, което позволява да се направи оценка на настоящото състояние, а при необходимост — микробиологично изследване, определяне на вагинално pH и уточняване дали става дума за кандидоза, бактериална вагиноза, смесена инфекция или друг възпалителен процес. "На тази основа може да се препоръча подходяща профилактика, включително мерки за възстановяване и поддържане на нормалния вагинален баланс, правилен избор на интимна хигиена, поведение при посещение на басейни и море, както и ясни указания кога е необходимо лечение, а кога не бива да се предприема самолечение", обясни гинекологът.

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И добави, че подобен индивидуализиран подход има за цел не само да намали риска от поява на неприятни симптоми по време на почивка, но и да предотврати хронифициране на оплакванията, неправилна употреба на медикаменти и повторно нарушаване на вагиналната микросреда. Така профилактиката се превръща в част от цялостната грижа за интимното здраве, а не в реакция едва след появата на дискомфорт.

"Вагиналните инфекции са често срещани, но не бива да бъдат възприемани като незначителен или неизбежен проблем. Те са индикатор за нарушено равновесие в интимната микросреда и изискват внимателен, професионален подход", каза доц. Карамишева. Тя отправи и важно послание към жените - точната диагноза предхожда правилното лечение. "Когато има повтарящ се сърбеж, парене, течение, неприятна миризма, болка или дискомфорт след море, басейн, антибиотично лечение или полов контакт, консултацията с гинеколог е най-сигурният път към ефективна терапия и трайно възстановяване на вагиналния баланс", каза тя.