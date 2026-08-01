За един от най-важните играчи на Левски: Именити клубове се редят на опашка

Първата от 17 години шампионска титла на Левски, заедно със смелия поход, който прави в квалификационните кръгове на Шампионска лига, привлече много внимание. Не само към клуба, а и към играчите на "сините". На "Герена" има много звезди, които движат отбора на Левски и към тях има огромен интерес о т клубове, които са добре познати в Европа. Един такъв играч е Акрам Бурас, към когото много сериозно гледат швейцарския Базел и гръцкия АЕК Атина.

Базел и АЕК Атина следят Акрам Бурас

Акрам Бурас е вътрешен халф със силен ляв крак, което го прави много ценен кадър в състава на Левски. Той беше привлече от родния му МК Алжир през лятото на 2025 г. срещу 350 000 евро. Според информация на журналиста Набил Джелит от France Football, гръцкия шампион АЕК Атина и швейцарския гранд Базел имат интерес към Акрам Бурас. Според други източници, още клубове, които селедят ситуацията около халфа са белгийския Стандард Лиеж и френските Тулуза и Ланс.

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Бурас е оценен на 2 милиона евро

Откакто пристигна в Левски, Акрам Бурас вдигна нивото си. През миналия сезон, той постепенно успя да се наложи като титуляр в състава на Хулио Веласкес и беше с основна заслуга за титлата на "сините". През кампанията Бурас записа 31 мача във всички турнири, като вкара 3 гола и даде 4 асистенции, а едно от попаденията му падна срещу ЦСКА. Според специализиртания сайт "transfermarkt", Акрам Бурас е бил оценен на 800 000 евро когато се е присъединил към Левски. В момента неговата цена е 2 милиона евро.

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