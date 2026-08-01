Машинно гласуване на президентските избори: Новата ЦИК започва работа

Секциите с над 300 души са около 9400 и в тях се предвижда машинно гласуване. Чисто откъм технологията няма изненади за предстоящите президентски избори. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова пред БНТ. Има създадена работна група по машинното гласуване, за да може всичките над 12 000 машини да бъдат вкарани в експлоатация за президентските избори. Още: "Колкото по-малки са секциите, толкова по-големи са проблемите": Общественият съвет на ЦИК иска машинно гласуване именно в селата

Какво ще направи ЦИК?

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"В сроковете в годините назад не е извършван никакъв текущ ремонт на машините за гласуване и следва да бъде извършен такъв. Около 9400 машини на миналите избори не са дали никакъв дефект, но трябва да се сменят флаш паметта и батериите за предстоящите избори на 25 октомври", отчете Балова.

Тя се надява, че на президентските избори ще бъде показано на обществото, че няма причина за притеснение от машините за гласуване.

"В момента няма основания да се купуват нови машини и това, което приемат народните представители, ние го прилагаме. Ако законодателят реши друго, различно от това в секции над 300 души да има машинно гласуване, то ще бъде спазено", каза още Стоянка Балова.

Според нея трябва да се смени и подходът за обучението на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) и Районните избирателни комисии (РИК).

Припомняме, че президентските избори в България ще се проведат на 25 октомври, решиха лидерите на парламентарните групи по време на редовния председателски съвет в Народното събрание. При необходимост от втори тур балотажът ще бъде насрочен за 1 ноември.

Съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 г.

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