И омбудсманът атакува Бюджет 2026 в Конституционния съд

Омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстовете в бюджета за 2026 г. Това обяви тя пред Нова телевизия, като акцентира върху промените за изчисляване на минималната работна заплата и трудовия стаж. Това ще се случи до края на другата седмица. Още: ГЕРБ и "Продължаваме промяната" отделно атакуваха бюджета в Конституционния съд

Припомняме, че през последните дни от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната" внесоха искане за противоконституционност на същите разпоредби. На 24 юли парламентът окончателно прие Закона за държавния бюджет за 2026 г., като спорните изменения минаха през преходните и заключителните разпоредби.

Основните мотиви

Снимка: БГНЕС

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Делчева посочи, че основните ѝ мотиви са злоупотреба със законодателна техника и погазване на правото на труд и социални права. „Такава огромна промяна, която засяга над 300 хиляди граждани, не може да минава без предварителна оценка, без обществено обсъждане и през преходни разпоредби на бюджетен закон", подчерта омбудсманът. Промяната в трудовия стаж засяга хората, работещи на непълно работно време от четири часа – най-често майки и хора с увреждания, които нямат възможност за пълен работен ден.

„Подобна стъпка трябва да се обмисля много сериозно. Конституцията казва, че България е социална държава", заяви Делчева.

Тя изрази притеснение и от премахването на ясния механизъм за определяне на минималната работна заплата. Създадената несигурност според нея е недопустима и е трябвало да премине през широко обществено обсъждане.

Омбудсманът коментира и липсата на ясен хоризонт за изграждането на Националната детска болница, като призова управляващите за конкретни стъпки. Делчева отбеляза още, че сигналите за високи цени към институцията ѝ продължават.

„Аз лично не усещам намаляване на цените. Правителството трябва да положи още повече усилия, а контролът да бъде безусловен", каза тя.

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