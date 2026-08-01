Отива ли си БСП от "Позитано" 20: Отговорът от Крум Зарков с лъч светлина в тунела

Сградата на "Позитано" 20 е държавен имот, който се управлява от областния управител. БСП не е безвъзмездно в нея, плащаме наем и още септември месец в дух на взаимно уважение, да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде на "Позитано" 20. Министърът не е този, който знае всички подробности в едно досие. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков пред bTV. Още: Шишков: БСП със сигурност трябва да напусне "Позитано" (ВИДЕО)

Няма драма, засега

Снимка: БГНЕС

По думите му БСП не е в парламента, но е европейско представена партия.

"БСП трябва да има своите възможности да функционира. Няма никаква драма тук, засега", категоричен бе Зарков.

Той още веднъж потвърди позицията на БСП, че социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на предстоящите президентски избори.

"Илияна Йотова показа, че отстоява българската държавност и аз съм спокоен за крайния резултат. Всички тези, които я подкрепяме, трябва да дадем от себе си, за да се превърне този успех в реалност", подчерта Крум Зарков.

Той уточни, че не стои на дневен ред въпросът дали ще бъде вицепремиер на президента Илияна Йотова. Крум Зарков се надява президентът да организира възможности всеки да каже това, което мисли - откровен разговор и дебат за президентската институция.

Крум Зарков заяви, че подкрепата за Йотова е нещо нормално предвид богатата история, която БСП и президента имат през годините. "Илияна Йотова не е предала БСП и БСП няма да я предаде", заяви лидерът на Столетницата.

От БСП нямат съмнение, че ако бъде избрана, тя ще е необходимият коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне. "Точно от това има нужда като президент", добави още Зарков.

Според него последните месеци тя е доказала, че умее да прави това. "Не на последно място Илияна Йотова има натрупан богат международен опит, който ни се струва особено важен в сегашната сложна обстановка. Дългите й години като евродепутат й помогнаха да изгради визия за Европа и за мястото на България в нея", заяви още Зарков.

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