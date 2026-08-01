Гърция продължава борбата с пожарите

Гърция продължава борбата с десетки пожари. Най-тежка остава обстановката в централната област Биотия. Силните ветрове не позволяват използване на самолети за гасене, съобщиха от Гражданска защита. През цялата нощ евакуираха местни жители и туристи по море. В област Атика също се наложи евакуация на два туристически района, както и на пациентите на една болница. Още: Пожари на Крит и Лесбос, загинали пожарникари и евакуирани хора

Пожароопасен сезон

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Северната част на полуостров Пелопонес също е обхваната от пламъци. Изгоряха къщи, вили и ферми. В област Арголида местните жители с трактори направиха ров, за да спрат разпространението на огъня.

На остров Крит огънят частично е овладян.

Общо 70 пожарни огнища са се запалили за ден в Гърция.

Властите отправиха предупреждение за днес за висок риск от пожари в Северна Гърция, където почиват много български туристи.

Отвориха пристанищата Рафина и Лаврио и позволиха движение на фериботи.

От тази сутрин отново е затворен околовръстния път на Солун поради строителни дейности. Движението за летище Солун се пренасочва пред града. Има обходен маршрут и за Халкидики.

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