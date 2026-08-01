ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 01.08.2026

В първия ден от уикенда телевизионната програма няма как да ни остави без спорт. Родният шампион Левски излиза на домашната сцена за трети път от началото на сезона, а в другия сблъсък от Първа лига сили ще премерят Ботев Пловдив и Черно море. Волейболната Лига на нациите също продължава, като днес се играят 1/2-финалите. Останалите спортове, които можем да гледаме днес са тенис, голф, лека атлетика, ММА, различни автомобилмни състезания и други.

Какво можем да гледаме по телевизията днес?

10:00 Волейбол: Лига на нациите, 1/2-финал, Словения - Полша, Макс спорт 2

11:10 Суперкарс: Пърт, второ състезание, Макс спорт 1

12:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 1, Макс спорт 3

12:50 Трейл: Световни серии, Пицтал, Евроспорт 2

13:00 Футбол: контрола, Токио - Борусия Дортмунд, Диема спорт 3

14:00 Голф: "AIG Оупън", 3 ден, Макс спорт 1

14:00 Падел: Премиър тур, Претория, 1/2-финали, Ринг

14:30 Волейбол: Лига на нациите, 1/2-финал, Япония - САЩ, Макс спорт 2

15:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал, Кайрън Уилсън - Джао Синтун (2 сесия), Евроспорт 2

16:45 Колоездене: "Тур дьо Франс", 1 етап, Евроспорт 1

18:00 Падел: Премиър тур, Претория, 1/2-финали, Ринг

18:30 Плуване: ЕП в Париж, артистично плуване, дуети, волна програма, БНТ 3

19:00 Футбол: Първа лига, Левски - Септември София, Диема спорт

19:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 2, Макс спорт 3

19:00 ММА: галавечер BRAVE 107, bTV Action

20:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", 3 ден, Евроспорт 2

21:00 ММА: UFC Fight Night, Урош Медич - Даниел Родригес, Макс спорт 2

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026, Евроспорт 1

21:00 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, жени, синхронно, финал, БНТ 3

21:15 Футбол: Първа лига, Ботев Пловдив - Черно море, Диема спорт

21:55 Автомобиливъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "Маникур", спринт, БНТ 3