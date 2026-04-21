"Да помогнем на великия ни голмайстор": ЦСКА с нов зов за подкрепа към Любо Пенев - битката не е приключила

Българският гранд ЦСКА отправи нов зов за подкрепа за легендарния голмайстор на "червените" Любослав Пенев, който продължава да води тежка битка с онкологично заболяване. От стадион "Българска армия" стартираха нова инициатива, с която да помогнат на Пенев. Тя се случва през приложението MyCSKA, където всеки може да се абонира за кампанията "Заедно за Любо", а по този начин при всяка покупка през приложението ще се отчисляват средства за подпомагане на лечението.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Армейци,

Големият Любослав Пенев продължава тежката битка с коварна болест. Води я така, както играеше на терена – с мъжество, дух и несломим характер. Сигурни сме, че колкото и да продължи лечението, Любо няма да се откаже – щом всички сме до него!

Червената общност за пореден път доказа, че няма невъзможни неща с подкрепата си към легендарния нападател. Вече хиляди армейски сърца се включиха в кампанията за набирането на средства за лечението на Любо Пенев, за което можем да кажем само едно: Поклон, армейци!

Още: “Аз си държа на победа на ЦСКА срещу Левски! А аз ще ходя на мача, трябва да има какво да гледам“: Прогнози “В мишената“

Но битката не спира и сме убедени, че – заедно с него, ще я доведем до успешен край. Затова стартираме и нова инициатива, с която да помогнем на великия ни голмайстор. Влезте в приложението MyCSKA и се абонирайте за кампанията „Заедно за Любо!“. От този момент нататък, при всяка ваша покупка през приложението (от партньорската мрежа на ultrafan), отбелязана със специалния символ на кампанията, ще се отчисляват средства за подпомагане на лечението.

Пазаруване с добра кауза – още една възможност да докажем, че сме едно голямо семейство. Нашата сила е единството и заедно ще успеем да върнем Любо към нормалния живот.

Заедно за Любо!"

Още: Левски има предимство за Вечното дерби, но ЦСКА пак ще бие | Точно попадение (ВИДЕО)