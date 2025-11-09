Любопитно:

Много жалко! Национал на България за Купа „Дейвис“ остана на крачка от финала на ITF

Пьотр Нестеров остана на две точки от участие във финала на тенис турнира за мъже от календара на ITF в Бахрейн. Националът ни за Купа „Дейвис“ отстъпи след два часа и 38 минути игра на германеца Нино Ереншнайдер – 2:6, 6:2, 6:7(3).

Пьотр спечели само един от първите шест гейма и първият сет бързо стана безнадежден, но във втория нещата се развиха по огледален начин в негова полза.

В решителната част Нестеров поведе с 3:0, бе настигнат при 3:3, а при 6:5, 30:30 и сервис на съперника бе на две точки от победата. Ерешнайдар обаче спечели шест поредни точки, с което спаси подаването си и предреши тайбрека в своя полза.

Следващата седмица Пьотр отново ще играе в Манама, този път на турнир от категория М25.

