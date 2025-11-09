„Лукойл“ не е обувки или минерална вода. Не може да се продаде рафинерия за две седмици

Думите от заглавието са на бившия финансов министър и настоящ председател на "Продължаваме промяната" Асен Василев, казани пред БНР. По думите му всеки път, когато има държавни предприятия кражбите се увеличават, а не намаляват. Асен Василев призова правителството да каже дали вече има кандидат за особен управител за рафинерията в Бургас.

Пеевски да не фалира "Лукойл" като "Булгартабак"

„Ако си мисли, че Делян Пеевски ще влезе и ще си управлява рафинерията, управлението ще е същото като с „Булгартабак“, предупреди бившият финансов министър.

Василев критикува Бюджет 2026. Вече шести ден нито министърът на финансите, нито някой друг от правителството е излязъл да защити бюджета, посочи той. И определи като „скандални“ действията на правителството по отношение на заложените мерки в държавните пари.

Според него има алтернатива на настоящия бюджет. И даде рецептата – как да се намали разходната част, за да може бюджетът да остане на 3%. Бюджетът няма как да издържи с 3-4 инфлация и да се увеличават заплатите в силовите структури като МВР и Министерство на отбраната, посочи Асен Василев.

„В момента това, което се вижда е, че ГЕРБ са се отказали да бъдат дясна партия“, критикува бившият финансов министър. И добави, че не може да се обвинява БСП затова, че бюджетът е издънен. „Ако се спрат парите за касичките и за бухалките, спокойно може да се махне изкуственият приход в бюджета и да си влезем в реалните 3%“, каза още Асен Василев.

Той смята, че бюджетът е пагубен за държавата. „Да излезеш на среща с целия бизнес на държавата не е добро управление“, оцени още Василев.

