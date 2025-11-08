Георги Костадинов отказа да коментира мелето и отсече: Поддадохме се на провокациите!

Лидерът в отбора на Левски Георги Костадинов не пожела да коментира мелето през втората част при загубата от ЦСКА с 0:1, при което той беше едно от главните действащи лица. В ситуацията останаха съмнения дали Костадинов не заслужава да бъде изгонен с червен картон заради удар без топка срещу Адриан Лапеня от ЦСКА. Футболистът на "червените" опита да го провокира, като потърси саморазправа с Костадинов, а след това се свлече на земята и остана да лежи дълго време.

Мачът с ЦСКА трябва да е обеца на ухото на Левски

Костадинов отказа да коментира ситуацията, при която той и още трима играчи получиха жълти картони. Той обаче подчерта, че Левски се е поддал на провокациите, а този мач трябва да бъде обеца на ухото за "сините". Халфът започна като титуляр, но бе изваден в заключителните минути на срещата, за да може Хулио Веласкес да освежи състава си.

"Днес просто се подадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Трябва да гледаме напред. Ще направим анализ, ще видим къде сбъркахме. Първото полувреме беше доста добро за нас, но това не беше достатъчно. Този мач трябва да ни е обеца на ухото", коментира Костадинов.

Това бе едва втората загуба на Левски от началото на сезона, като "сините" остават убедително начело с 35 точки - с 5 пред втория ЦСКА 1948, и с 8 пред третия Локомотив Пловдив, който доближи Левски след победа над Берое.

