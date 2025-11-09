Часовникът за "Лукойл" тик-така: Зам.-председателят на ГЕРБ заговори за катастрофа

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и народен представител Деница Сачева коментира горещата тема от политическата седмица – бъдещето на „Лукойл“ и назначаването на особен търговски управител в рафинерията. „21 ноември приближава и часовникът тик-така“, посочи Деница Сачева в интервю за "Неделя" 150 по Българското национално радио. Още: "Държавата показа гръбнак": Зам.-председателят на НС отговори на опозицията и каза къде отива "Лукойл"

Тя се надява президентът Румен Радев да не влезе в политически заигравки и да не върне законовите промени, касаещи бъдещето на рафинерията в Бургас. Причината - това би било катастрофално за "Лукойл".

Сачева предупреди, че ако „Лукойл“ спре да работи след 21 ноември, това би било катастрофа за държавата. Работи се по всички възможни хипотези и възможности за рафинерията, увери заместник-председателят на ГЕРБ-СДС.

„Целта е гражданите и бизнесът да нямат каквито и да било срирове и да не усети по никакъв начин политическите турбуленции“, каза Сачева.

Ще търси ли ГЕРБ плаващи мнозинства за Бюджет 2026?

Снимка: БГНЕС

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да търси алтернативни мнозинства за приемането на бюджета, стана ясно още от думите ѝ.

Сачева защити Бюджет 2026. Тя бе категорична, че управляващите няма да търсят плаващи мнозинства за определени политики в бюджета. „Ако ГЕРБ имаше 121 депутати, щеше да има и друг бюджет. ГЕРБ има 66 депутати, работи в сложно коалиционно управление и се съобразяваме с вижданията, разбиранията и политическите обещания на останалите партии, които се очаква да подкрепят бюджета“, коментира тя.

Зам.-председателят на ГЕРБ отчита притесненията на работодателите от бюджета, но такива били реалностите за държавните пари. „Бюджет 2026 е възможният бюджет. Сигурно има и идеален бюджет, но идеалният бюджет, е невъзможният“, философско се изрази Сачева.

Тя очаква още следващата седмица бюджетът да стигне до Народното събрание.

Деница Сачева обвини „Продължаваме промяната“, че не работят конструктивно и не решават политически кризи.

