Дълголетието вече не е мит: Китай разработва лекарство за удължаване на живота (СНИМКА)

Китай разработва чудодейно лекарство за удължаване на живота. Учени представиха данни за лекарството на базата на екстракт от гроздови семки, за което се надяват, че може да удължи човешкия живот до 100 или повече години, съобщава The New York Times. Доскоро изследванията за удължаване на живота в Китай бяха отхвърляни като псевдонаука и нещо невъзможно, но сега те се превръщат в подкрепян от държавата приоритет и бързо развиващ се пазар.

Постижимо ли е да живеем 150 години?

"В миналото само богатите американци говореха за дълголетие. Сега богатите китайци се присъединяват към тенденцията“, каза Ган Ю, съосновател на биотехнологична фирма.

Лю Цинхуа, главен технологичен директор на стартъп компанията Lonvi, отиде още по-далеч, заявявайки, че "да живееш до 150 години е абсолютно постижимо". Именно неговата компания работи върху "гроздовото лекарство". Специалистите от китайския стартъп откриха, че естествената сила на свойствата, открити в екстракт от гроздови семки, увеличава продължителността на живота на лабораторни мишки, като селективно убива стареещи техни клетки и защитава здравите клетки. Мишките, третирани с експерименталното лекарство от гроздовите семки, са живели с 9,4% по-дълго през целия си живот - и с 64,2% по-дълго от началото на "лечението".

Каква е силата на гроздовите семки?

Гроздовите семки отдавна са популярни като здравословна храна на Запад и в традиционната китайска медицина. Но стартъп компанията Lonvi твърди, че е изолирала молекули в тях, които "убиват зомби клетки". Така наречените "зомби клетки" са стареещи клетки, които не умират и увреждат здравите клетки.

"Това не е просто още едно хапче. Това е Свещеният Граал“, добавя Юп Чжо - Зико, главен изпълнителен директор на "Lonvi". Компанията смята, че хапчетата ѝ, комбинирани със здравословен начин на живот и добри медицински грижи, могат да помогнат на хората да живеят над 100 и до 120 години. Китайските хапчета "изглеждат обещаващи", но трябва да бъдат тествани в големи клинични изпитвания.

Констатации за експерименталния препарат, публикувани в статия в Nature Metabolism още през 2021 година, бяха революционни. Но списанието вече публикува редакторска бележка, предупреждаваща за "грешки в данните", въпреки че не свали статията. Последващи проучвания, включително едно в Япония, потвърдиха първоначалните твърдения.

Средната продължителност на живота в Китай миналата година достигна 79 години, с пет години по-висока от средната за света.

Темата се появи отново след разговор между руския диктатор Владимир Путин и Си Дзинпин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), където двамата са обсъждали трансплантация на органи и радикални технологии за удължаване на живота.

