"Държавата показа гръбнак": Зам.-председателят на НС отговори на опозицията и каза къде отива "Лукойл"

„Държавата в ситуацията с „Лукойл“ показа гръбнак и гарантира, че няма да има проблем, когато влязат санкциите на рафинерията в действие. Ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките на горивата. Ако Румен Радев наложи вето на промените в законодателство, значи защитава интересите на Русия“. Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и депутат от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов пред БНТ. Той е и председател на Съвета за съвместно управление (ССУ).

Още: "БЕХ да купи "Лукойл": Предложение от левия партньор на властта

В чии ръце отива "Лукойл"?

Снимка: "Лукойл Нефтохим Бургас"

Още: Заради "Лукойл": Денков обяви кога може да има нови избори

Проф. Ангелов обясни, че „Лукойл“ ще бъде оценена на пазарна стойност и ще бъде продадена, ако изобщо се стигне дотам, на най-добрите пазарни условия. „Много е важно, когато влезе особеният управител да се види кой ще даде най-добрата цена и дали ще има такава“, посочи зам.-председателят на Народното събрание.

Той запита дали "Продължаваме промяната" обслужва руския интерес в България или не го обслужва.

„Лукойл ще отиде в ръцете на България и на българския народ, защитавайки интересите на държавата“, категоричен бе проф. Костадин Ангелов в отговор на въпрос накъде отива рафинерията в Бургас.

Проф. Костадин Ангелов се заяде и с президента Румен Радев, като го обвини, че не разбира международната политика и тенденции в нея. „Радев единственото нещо, което използва е да атакува България от територията на други държави. Това е белег, че този човек работи за себе си, за политическото си оцеляване, а не за България“, предупреди народният представител.

Той определи като комична идеята за пенсиониране на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов. И даде пример, че няколко лидери на „Продължаваме промяната“ са в пенсия – Христо Иванов и Кирил Петков.

И продължи да пита доколко е демократично да се пенсионира един политически лидер, който побеждава опозицията на избори.

Още: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"