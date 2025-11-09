Войната в Украйна:

"Държавата показа гръбнак": Зам.-председателят на НС отговори на опозицията и каза къде отива "Лукойл"

09 ноември 2025, 09:26 часа 512 прочитания 0 коментара
"Държавата показа гръбнак": Зам.-председателят на НС отговори на опозицията и каза къде отива "Лукойл"

„Държавата в ситуацията с „Лукойл“ показа гръбнак и гарантира, че няма да има проблем, когато влязат санкциите на рафинерията в действие. Ролята на особения управител ще бъде сигурността на доставките на горивата. Ако Румен Радев наложи вето на промените в законодателство, значи защитава интересите на Русия“. Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и депутат от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов пред БНТ. Той е и председател на Съвета за съвместно управление (ССУ). 

Още: "БЕХ да купи "Лукойл": Предложение от левия партньор на властта

В чии ръце отива "Лукойл"?

Снимка: "Лукойл Нефтохим Бургас"

Още: Заради "Лукойл": Денков обяви кога може да има нови избори

Проф. Ангелов обясни, че „Лукойл“ ще бъде оценена на пазарна стойност и ще бъде продадена, ако изобщо се стигне дотам, на най-добрите пазарни условия. „Много е важно, когато влезе особеният управител да се види кой ще даде най-добрата цена и дали ще има такава“, посочи зам.-председателят на Народното събрание. 

Той запита дали "Продължаваме промяната" обслужва руския интерес в България или не го обслужва.

„Лукойл ще отиде в ръцете на България и на българския народ, защитавайки интересите на държавата“, категоричен бе проф. Костадин Ангелов в отговор на въпрос накъде отива рафинерията в Бургас.

Проф. Костадин Ангелов се заяде и с президента Румен Радев, като го обвини, че не разбира международната политика и тенденции в нея. „Радев единственото нещо, което използва е да атакува България от територията на други държави. Това е белег, че този човек работи за себе си, за политическото си оцеляване, а не за България“, предупреди народният представител.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той определи като комична идеята за пенсиониране на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов. И даде пример, че няколко лидери на „Продължаваме промяната“ са в пенсия – Христо Иванов и Кирил Петков.

И продължи да пита доколко е демократично да се пенсионира един политически лидер, който побеждава опозицията на избори. 

Още: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Лукойл Лукойл Нефтохим война Украйна санкции Русия продажба Лукойл
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес