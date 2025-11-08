От ЦСКА отговориха на Боримиров за "мъртъвците" и заявиха, че Левски е бил погален от съдиите

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков изрази мнение, че Левски е бил погален от съдиите във Вечното дерби, спечелено от "червените" с 1:0. Величков визираше най-вече ситуацията с мелето през второто полувреме, когато Радослав Гидженов показа четири жълти картона, но имаше полемики дали Георги Костадинов от Левски не трябва да бъде изгонен. Спортният директор на "червените" отличи и още няколко ситуации в мача, в които според него съдийската бригада е ощетила ЦСКА. Освен това той отговори и на коментара на Даниел Боримиров, че Левски е "съживил мъртъвци".

ЦСКА е влязъл с цялото си уважение към Левски в дербито

"Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация и конюнктурата. Със сигурност е важна победата, защото серията ни от добри резултати продължава. Имахме цялото уважение към Левски като временен водач, като отбор, който дълго време не познаваше поражението, играят агресивно. Поздравления за Христо Янев, че намери как да неутрализира противника, намери слабите им страни. Наясно сме колко още работа има пред нас. Пътят, по който сме поели няма да изключва и по-слаби резултати. Това е само една малка стъпка, имаме много работа и имаме още много да наваксваме", каза Величков.

"Виждаме по какъв начин ни се свири, виждаме двойния аршин"

"Закъсня ли смяната на Керкез с Янев? Излишно е да коментираме това нещо, ръководството е действало правилно към тогавашния момент. Резултатите са си резултати, лошото ни класиране е факт, но позитивната серия е налице и говори за добрата работа на Христо Янев. Аз не бих нарекъл тази победа "грозна". Победата в дербито винаги е трудна, и това е сладката на победата. Но не е грозна. Знаем за силните им страни. Не бих използвал тип риторика като тази на Боримиров. Искаме да стигнем на върха, знаем, че ще е трудно. Виждаме по какъв начин ни се свири, виждаме двойния аршин."

"В ситуацията с четирите жълти картона нямаше ли погалване, това е типичен червен картон за Георги Костадинов. Но здрав мач, достоен съперник. За дребнотемие и ние можем да извадим факти. Костадинов беше за червен картон. Колко трябваше да играем още? Засада се вдига веднага първото полувреме, а ситуацията продължава, не се оставя да завършим атаката. Първото полувреме чист фал на Сангаре срещу Делова, препъване отзад, следва центриране, не се отсъжда. В края Илиан Илиев е дръпнат в края и не се гледа, не се гледа. Нямаме претенции за червения картон. Говорих с Пастор, ударил го е", завърши Величков.

