Локо Пловдив задълбочи кризата в Берое и се доближи до лидера Левски

Отборът на Локомотив (Пловдив) постигна минимален успех с 1:0 при домакинството си на Берое в среща от 15-ия кръг на футболната Първа лига. Единственото попадение в мача реализира Адриан Кова в 36-ата минута след асистенция на Парвиз Умарбаев. Тимът от Стара Загора пък завърши двубоя с десет души на терена, след като Йесид Валбуена си изкара два жълти картона в рамките на десет минути и бе изгонен от игра в 67-мата минута, предаде БТА.

Локомотив Пловдив победи Берое

Домакините стартираха по-активно срещата и още в началните минути имаха няколко шанса за гол. В третата Хуан Переа изведе на скорост Жулиен Лами отдясно, който насочи по диагонала, но Артур Мота внимаваше и парира. Малко след това Ивайло Иванов пробва изстрел от дистанция, преминал покрай вратата. В деветата минута защитата на Берое не се ориентира добре при центриране от десния фланг и Переа се озова на добра позиция в наказателното поле, но и той не бе точен при завършващия си удар.

Гостите отговориха две минути по-късно, когато Алберто Салидо даде началото на бърза атака и след комбинация с Йесид Валбуена получи очи в очи с Боян Милосавлевич, който обаче показа блестящ рефлекс и отрази с крак. В 18-ата минута Артур Мота се отчете с двойно спасяване. Той първо спаси удар на Лами от близо след успоредно подаване на Умарбаев, а веднага след това бе на точното място и се намеси и при добавката Севи Идриз.

В 36-ата минута обаче стражът на „заралии“ вече нямаше какво да стори, за да предотврати попадението за Локомотив. Адриан Кова получи отдясно в наказателното поле и насочи неспасяемо в горния ляв ъгъл на Мота, който нямаше шанс за реакция – 1:0. При този резултат дойде и краят на първата част. Втората започна с удар на Хуан Переа от границата на наказателното поле, който обаче отново премина на сантиметри покрай гредата. В 51-рвата минута колумбийският нападател получи зад защитата на Берое и опита да финтира Мота, но се затвори и не успя да нанесе изстрел.

Още: От ЦСКА отговориха на Боримиров за "мъртъвците" и заявиха, че Левски е бил погален от съдиите

Гостите отговориха мигновено. Още в ответната атака Факундо Аларкон бе изпуснат от „черно-бялата отбрана, но Милосавлевич парира с крак. В 53-ата минута стражът на Локомотив пак бе на висота, за да отрази и завършващия удар на Нене, останал сам срещу него след грешка на Ивайло Иванов.

В 67-мата минута Берое остана с човек по-малко на терена. Йесид Валбуена си изкара втори жълт картон за нарушение срещу Лукас Риян в центъра на терена и главният съдия Георги Гинчев го изгони от игра. След като "заралии" останаха в намален състав, играта се накъса и интересни положения пред двете врати липсваха. Все пак в 84-ата минута Франсиско Политино можеше да сложи точка на спора с второ попадение за Локомотив. Той отправи плътен изстрел от около 20 метра, но Артур Мота реагира и изби в корнер.

С успеха "черно-белите" събраха актив от 27 точки и се утвърдиха на третото място във временното класиране с три по-малко от втория ЦСКА 1948 и с осем по-малко от лидера Левски, който загуби от ЦСКА. Берое пък регистрира трето поредно поражение и общо четвърто в последните си пет мача, което оставя "заралии" на 12-ото място с 14 точки, колкото има и тимът на Септември.

Още: Задържаният за удар с бутилка по Наумов: Прилича на мен, но не съм аз!