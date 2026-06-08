Директорът на ЦСКА след жребия: "Нашите цели са ясни на всички, в селекцията има съществена промяна"

Днес, на 8 юни, беше изтеглен жребият за програмата за новият сезон 2026/27 на Първа лига. Родният елит влиза в нов формат с 14 отбора, а още в първя кръг ще наблюдаваме столично дерби между ЦСКА и Славия. Спортният директор на "червените" Бойко Величков говори след провеждането на жребия, като според него новият формат ще облекчи програмата на "армейците". Той говори за целите на клуба, като заяви, че те не са се променили и разкри какава е промяната в лятната селекция спрямо миналогодишната.

Бойко Величков: "Програмата не променя по никакъв начин нашите цели"

Ето какво каза Бойко Величков: "14 отбора! На хартия би трябвало да се вдигне качеството. Да има повече дербита, повече равностойни двубои. Иначе календарът облекчава малко, което не е без значение. Защото имаше доста натоварени моменти към края на сезона, когато се натрупват наказания и контузии, но всичко е в рамките на нормалното. Програмата не променя по никакъв начин нашите цели. Те са ясни на всички. Искаме да спечелим всеки един двубой във всяка надпревара. Това е целта ни.

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"Има една съществена разлика спрямо предишната селекция"

Дали влияят изискванията на клубовете към програмата? Влияе по някакъв начин, разбира се. Към този момент незаявилите такива претенции отбори могат да имат по-ясна представа, ако се чувстват ощетени за нещо. Иначе смятам, че с оглед отлагането на двубоите, което се случи многократно през последните години, в началото да се даде този приоритет за евроучастниците, е положителен за българския футбол.

Как върви селекцията? Има една съществена разлика спрямо предишната - доволни сме от състава, с който разполагаме. Имаме едно добро ядро и всичко, което предстои да се случи на трансферния пазар, ще бъде надграждане".

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