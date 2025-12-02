Любопитно:

“Днес и завинаги: ЛЮБО, ЛЮБО!": Три клуба от Ла Лига изразиха подкрепата си към Ел Голеадор

02 декември 2025, 14:18 часа 350 прочитания 0 коментара
Атлетико Мадрид, Валенсия и Селта изразиха подкрепата си към Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване в германска болница. Легендарният нападател е играл и за трите клуба, в които е оставил значима следа. С "дюшекчиите" Ел Голеадор печели дубъл през сезон 1995/96, а за "прилепите" е отбелязал цели 102 гола. Отборите написаха трогателни слова в профилите си в социалната мрежа X.

“Днес и завинаги: ЛЮБО, ЛЮБО! От Валенсия искаме да изпратим много сила на нашата легенда Любо Пенев. Ние сме с теб!”, написаха от Валенсия, за които Пенев игра между 1989-а и 1995-а. “Искаме да изпратим цялата наша подкрепа към Любо Пенев в тези трудни времена. Никога няма да забравим как ни развълнува в историческия сезон на Дубъла. Много сила!”, гласи посланието на Атлетико в профил на клубен канал за легенди на тима.

“Бившият играч на “небесносините” Любослав Пенев се намира в тежко състояние заради рак. Изпращаме ти цялата сила и смелост на Селта и селтизма, Любо!”, написаха от галисийския клуб, за който бившият нападател записа 41 срещи с 18 попадения през сезон 1998/99.

Припомняме, че съпругата на Любослав Пенев - Кристина, пусна дарителска сметка, която да помогне лечението на бившия национал в Германия. Вече е известна и причината за тежкото състояние на Пенев. Рак на бъбрека мъчи бившия ас на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид.

Дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

Джем Юмеров
