Пуснаха дарителска сметка за лечението на Любо Пенев

Съпругата на Любослав Пенев - Кристина, излезе с публикация в социалните мрежи по повод молба за помощ относно лечението на Ел Голеадор. Любимата на легендарния нападател пусна дарителска сметка, която да помогне лечението на бившия национал в Германия. Вече е известна и причината за тежкото състояние на Пенев. Рак на бъбрека мъчи бившия ас на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид.

Дарителска сметка за Любо Пенев

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

От съпругата

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев", се казва в съобщението", гласи постът.

Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила —... Posted by Любослав ПЕНЕВ on Monday, December 1, 2025

Любо Пенев не може да бъде подложен на химиотерапия от лекарите, тъй като организмът му е много изтощен. До момента екипът от нефролози не се наема с прогноза за шансовете на Пенев да се пребори с коварната болест.

Преди повече от 30 години той страдаше от подобно заболяване. В средата на 90-те години на миналия век лекарите го диагностицираха с рак на тестиса. Това го извади и от състава на националния отбор за Световното първенство в САЩ през 1994 г., тъй като се нуждаеше от спешно лечение.

ОЩЕ: Карлос Насар със силни думи за Любо Пенев: Обичаме го и сме зад него! (ВИДЕО)