Душан Керкез ще оправя играта на ЦСКА без седем основни футболисти

Душан Керкез ще има възможност да направи по-съществени корекции върху играта на ЦСКА по време на предстоящия лагер на отбора в Банско, но босненският специалист ще трябва да работи без седем от основните си футболисти. Причината е, че част от играчите му получиха повиквателни за различни национални отбори в настоящия прозорец за международни мачове на ФИФА.

ЦСКА без седем национали на лагера в Банско

Теодор Иванов и Петко Панайотов се присъединяват към състава на младежкия национален отбор на България за първите двубои от квалификациите за Евро 2027. Младите "лъвове“ приемат Гибралтар на 5 септември и гостуват на Азербайджан 4 дни по-късно.

Нападателят Йоанис Питас попадна в основната група на Кипър за предстоящите световни квалификации срещу Австрия като гост (6 септември) и срещу Румъния като домакин (9 септември). Бранителят Лумбард Делова бе включен в списъка на Косово за старта на пресявките за мондиала срещу Швейцария като гост (5 септември) и срещу Швеция като домакин (9 септември).

Вратарят Фьодор Лапоухов получи повиквателна за националния тим на Беларус за световните квалификации срещу Гърция като гост (5 септември) и срещу Шотландия като домакин (8 септември). Сейни Санянг пък бе включен в групата на Гамбия за двубоите срещу Кения като гост (5 септември) и срещу Бурунди като домакин (9 септември) от квалификациите в зона „Африка“.

Мика Пинто, който тренира отделно от първия отбор на ЦСКА, бе извикан в националния тим на Люксембург. Останалите футболисти на „червените“ ще заминат днес за лагера в Банско, който продължава до петък (5 септември).

