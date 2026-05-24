Двама дебютанти ще трябва да заменят контузените Десподов, Груев и Кръстев в националния отбор на България

Докато повечето страни са насочили вниманието си към участието си на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, за националния отбор на България предстои подготовка за две приятелски срещи. "Лъвовете" ще се изправят срещу Черно гора и Молдова през следващия месец. На 1 юни селекцията на Александър Димитров ще приеме Черна гора на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. По случай Международния ден на детето деца до 14-годишна възраст ще могат да гледат мача безплатно.

Александър Димитров определи групата за Черна гора и Молдова

Четири дни по-късно, на 5 юни, "трикольорите" ще пътуват до Кишинев за гостуването си на Молдова. Срещата ще се изиграе на стадион "Зимбру" в столицата. Селекционерът на Александър Димитров няма да може да разчита на най-добрите си футболисти за въпросните срещи. Става въпрос за капитана Кирил Десподов, Илия Груев и Филип Кръстев. Десподов претърпя операция на пръста на крака, която го мъчеше отдавна, и ще се върне чак за старта на новия сезон.

Груев пък се контузи по време на тренировка на клубния си Лийдс в края на април и пропусна края на сезона във Висшата лига. Що се отнася до Филип Кръстев, той е получил скъсване на ахилесовото сухожилие и ще отсъства дълго от терените. Това поставя Александър Димитров в неудобна позиция, която го принуди да извика двама дебютанти в халфовата линия. Става въпрос за Петко Панайотов от ЦСКА и Ефе Али от Локомотив Пловдив. Завръщане в състава на "лъвовете" правят Борислав Цонев от ЦСКА 1948 и Патрик-Габриел Галчев от Железничар Сараево. Футболистите от Първа лига, на които предстои да играят в баража за участие в Европа, ще се присъединят към лагера на националния тим след изиграването на двубоя.

Ето и всички повиканите играчи за срещите с Черна гора и Молдова:

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948) Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА София), Росен Божинов (Пиза), Патрик-Габриел Галчев (Железничар), Иван Турицов (ЦСКА София), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)

Полузащитници: Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Берк Бейхан (Черно море), Петко Панайотов (ЦСКА София), Ефе Али (Локомотив Пд), Никола Илиев (Ботев Пд), Борислав Цонев (ЦСКА 1948)

Нападатели: Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Тонислав Йорданов (Кишварда), Владимир Николов (Корона), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Амедспор), Георги Русев (ЦСКА 1948)

