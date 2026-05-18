Когато Стоичков задраска България: Хвърлената фланелка, която едва не го лиши от Златната топка

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

В живота има някои спорни теми. Хората имат различно мнение, дебатират, обсъждат и все пак не са съгласни със събеседниците си по темата. Такъв е животът, всеки има мнение, което да отстоява. Но е важно и да уважава чуждото такова. Но в живота има и факти. Такива, които са 100%-ови и няма две мнения по въпроса. Един такъв факт е, че Христо Стоичков е най-добрият български футболист в историята. И кое е доказателството? Неговата Златна топка от 1994 г. Но какво, ако той не я беше спечелил?

Мачовете на Мондиал 1994 спечелиха на Христо Стоичков Златната топка

Всички знаем за невероятните мачове, които Христо Стоичков е играл с фланелката на Барселона. Без никакво съмнение те носят голяма част от величието му. Но основна роля за спечелената от него Златна топка през 1994 г. играят и изявите му с фланелката на България. Именно силните мачове на Световното първенство в САЩ и голмайсторкият приз от Мондиал '94 бяха черешката на тортата, която донесе на Стоичков Златната топка. Но какво, ако той не беше играл на Световното? Нека се върнем към съдбоносната 1992 г.

Христо Стоичков печели първата КЕШ на Барселона

1992 г. започва страхотно за Христо Стоичков. Сезон 1991/92 е един от най-великите в историята на Барселона. Камата изиграва 44 мача във всички турнири, като бележи 23 гола и дава 2 асистенции. Впечатляваща статистика отпреди времената на Меси и Роналдо, които ни разглезиха с по 60 гола и асистенции на сезон. Освен това, през този сезон Барселона печели Суперкупата на Испания, Ла Лига и първата в историята си Купа на европейските шампиони (сега Шампионска лига). А приносът на Стоичков е огромен.

Стоичков изпуска Златната топка през 1992 г. за 18 точки

Сезон 1992/93 също влиза в сметките. 22 гола и 6 асистенции в 45 мача изобщо не е малко. Трофеите се връчват през 1993 г., така че те остават извън уравнението. Но Христо Стоичков е много близо до Златната топка още през 1992 г. Той остава на второ място, само на 18 точки зад спечелилият тогава Марко ван Бастен. Както добре знаем, Камата завоюва отличието през 1994 г. Но какво, ако не го беше направил?

Христо Стоичков се отказва от националния отбор

Колкото и добре да изглежда 1992 г. на хартия за Христо Стоичков, то реалността е била съвсем различна. Тогава в България се говори, че той играе силно само за Барселона. Когато стане въпрос за националния отбор, Камата не си дава зор. Този конфликт достига връхната си точка на 19 август. България играе приятелска среща с Мексико. Самият Стоичков открива резултата в 37-ата минута, но Мисаел Еспиноса изравнява в края на първото полувреме. Стоичков е заменен в 69-ата минута, а докато напуска терена, хвърля фланелката си на пистата. Мачът завършва при резултат 1:1. По-късно Камата споделя, че моментът е бил много труден за него и дори е обмислял оттегляне от националния отбор.

Камата се връща в състава на България

За радост на всички, Стоичков играе в следващия официален мач за България - победа с 2:0 над Франция в квалификациите за Мондиал 1994 г., като дори вкарва едно от попаденията. Впоследствие пропуска един мач - загуба с 0:2 от Швеция през октомври, отново в квалификациите. Но през декември е на линия, като асистира за един от головете при победата с 2:0 над Израел.

Това решение носи Златната топка на България

Никой не знае какво се е случвало в главата на Христо Стоичков през лятото на 1992 г. Може би малцина знаят и какво се е случило след това, за да не се откаже от националния отбор. За да изведе България първо в похода в квалификациите, а след това и на финалите на Световното първенство в САЩ. Но ако не се беше върнал в състава на "лъвовете", сега тази история щеше да звучи различно. Без четвърто място, без титлата "най-добър в историята" и без Златната топка от 1994 г.

Автор: Николай Илиев

