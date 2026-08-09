Как Драпатий получи кралския меч на Великобритания

Любопитен момент от биографията на новия главнокомандващ на украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпатий припомни "Цензор.НЕТ". Оказва се, че на висшия военен преди години му е бил връчен преходния меч на кралицата на Великобритания - за това разказва генералът в интервю от 2022 г., което до момента не е било излъчвано.

Драпатий го получава през 2021 г., след като завършва Националния университет за отбрана на Украйна и е определен за най-добрия випускник. Мечът му е връчен лично от Мелинда Симънс, която по това време е посланик на Обединеното кралство в Украйна.

Мечът се връчва на на-добрия випускник на университета и не остава притежание на един офицер, а на следващата година се предава на церемония на следващия отличил се випускник и неговото име се вписва в почетния списък, който се намира в залата на Националния институт по отбрана.

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Наградата е своеобразен украински аналог на британския Queen’s Sword of Honour ("Почетният меч на кралицата") на Кралския военноморски колеж Britannia Royal Naval College в Дартмут, който се връчва на най-добре представилия се випускник.

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