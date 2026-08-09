Левски излетя за съдбоносния мач в Шампионска лига, Боримиров отсече: Няма да има дузпи!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров демонстрира сериозна увереност преди решителния реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Ръководителят на "сините" обяви, че българският шампион е напълно подготвен за изпитанието в Казахстан и изрази убеждение, че именно представянето на тима на Хулио Веласкес ще определи развоя на срещата.

"Левски ще бъде барометърът"

"Не смятам, че Кайрат ще играе по различен начин. Важното е как ще се представим ние. Левски ще бъде барометърът в този мач", категоричен бе Боримиров на летище "Васил Левски" преди заминаването на отбора.

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Майкон е в групата на Левски за реванша срещу Кайрат

Шефът на столичния гранд потвърди, че Майкон е част от групата. "Сините" пътуват няколко дни по-рано, за да имат достатъчно време да се адаптират към местните условия. Според Боримиров очакваните високи температури не би трябвало да се превърнат в сериозен проблем за отбора.

Директорът коментира и възможността победителят да бъде определен след продължения или изпълнение на дузпи. Той увери, че футболистите са подготвени за подобен сценарий, но не очаква сблъсъкът да стигне дотам.

Лятната селекция на "сините" е била подготвяна още от зимата

Боримиров подчерта още, че развитието на Левски не е случайно, а е резултат от дългосрочна работа. Скаутското звено е започнало подготовката за лятната селекция още през зимата, а представянето на отбора показва, че постепенното надграждане дава резултат.

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