Зеленски потвърди: Украинските балистични ракети влизат в бойна употреба още тази есен

Бойното използване на украински балистични ракети може да стане факт още тази есен. Това потвърди украинският президент Володимир Зеленски. Частната украинска компания разработчик Fire Point едновременно работи в няколко направления по своята ракетна програма - както по отношение на балистичните си ракети, така и по крилатите ракети "Фламинго", за които вече разработва турбореактивен двигател в сътрудничество с конструкторите на АИ-25. Въпреки това за серийно производство на балистични ракети още е рано да се говори, тъй като отделни компоненти, макар и малко на брой, се доставят от други страни, посочи президентът в интервю за "Украинска правда".

На въпрос на журналиста трябва да се вярва на твърденията на Fire Point, че балистичните ракети могат да бъдат използвани още през есента, Зеленски отговори положително. Но обърна внимание, че няколкото западни компонента, които се използват в ракетите, водят до това, че увеличаването на производството зависи не само от възможностите на Украйна, но и от готовността на партньорите да осигурят доставките:

"Трябва да се вярва. Що се отнася до масовото производство, не мога да кажа, защото има неща, които не зависят от Украйна. Това е като с руските балистични ракети – те имат компоненти от други държави. Същото е и с нашите – не са много, но има някои елементи от други страни."

Още: "Занимаваме се с хартийки, но срещу нас не летят хартиени ракети": Зеленски избухна за лиценза за "Пейтриът"

За преминаване към серийно производство ще са важни сключените договори, редовните плащания и стабилността на доставките. Именно комбинацията от тези фактори ще определи колко бързо Украйна ще може да увеличи производството на собствените си балистични ракети.

Припомняме, че на 14 юли бившият министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че Украйна е изпитала успешно своята собствена балистична ракета.

Какво се случва с крилатата ракета "Фламинго"?

Паралелно с това Fire Point увеличава производството на крилати ракети "Фламинго", като в момента произвежда по три бройки дневно. Главният конструктор на компанията Денис Щилерман заяви, че по-нататъшното разширяване на производството зависи от прехода към собствен двигател - именно това, за което стана дума в началото на текста. Компанията освен това очаква да намали цената на ракетата, след като локализира производството на ключови компоненти и така ще може да отговори на целия обем, който е поръчан от украинската държава.

"Ще затворим небето си": Зеленски от Сърбия с новина за преломно оръжие на Украйна