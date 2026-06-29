Двоен трансферен удар на "Герена": Левски загатна за двама нови по интересен начин

Усилената работа по лятната селекция на "Герена" продължава. До момента ръководството на Левски уговори четири нови попълнения в лицето на Рейналдо, Давид Кусо, Алекс Сентейес и Адриан Райчев, който се завръща от престой под наем. Сега по всичко изглежда, че "сините" са все по-близо до следващия си трансферен удар. Той обаче се състои не от един, а от двама играчи. За това стана ясно от специален клип в социалните мрежи на клуба, в който показаха екипите си за новия сезон.

Левски загатна за двама нови с клип в социалните мрежи

От видеото в официалните страници на Левски става ясно, че по всяка вероятност на "Герена" ще пристигне играч от Португалия. Става въпрос за Сержиньо, който през миналия сезон записа 4 попадения и 3 асистенции в 32 мача с екипа на Санта Клара. Очаква се клубът да обяви трансфера съвсем скоро. Според информация на журналиста Себастияо Соуза-Пинто, който съобщи за интереса на "сините" към португалския халф, той ще пристигне в София за сума около 1 милион евро. Предполага се, че Сержиньо ще подпише 3-годишен договор.

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Левски май е уредил още една от трансферните си цели

Малко след това в официалните профили на "сините" се появи друго видео, което загатна за още една сделка на хоризонта. Става въпрос за Мехди Мубарик, който е спряган за сигурен нов в Левски. Дефанзивният полузащитник, който е част от редиците на Динамо Махачкала, не започна подготовка с настоящия си тим, което предполага, че няма да продължи кариерата си там. Официално развитие по сделката с Мубарик също се очаква в следващите часове.

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