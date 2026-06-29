Левски със сериозна заявка за Шампионска лига: Привлича лидер от елита на Португалия

Левски ще играе в квалификационните кръгове на Шампионска лига за пръв път от 17 години. "Сините" ще искат да се представят добре, затова и работата им на трансферния пазар е много важна. Според колегите от "Мач Телеграф", на "Герена" могат да считат, че имат шести нов футболист. Играчът на елиния португалски Каса Пиа Жоао Гулар е почти сигурно ново попълнение за Левски.

Левски има почти сигурно шесто ново попълнение

От Левски явно доста сериозно следят португалския пазар, тъй като вече привлякоха двама футболисти от местното първенство - Рейналдо от и Давид Кусо. И двамата изиграха последния си сезон там във второтдивизионния Шавеш, като бразилецът беше под наем от елитния Санта Клара, а анголецът беше собственост на клуба. Слеващата цел на Левски от Португалия е Жоао Гулар. Той е един от лидерите на Каса Пиа, като дори е извеждал отбора с капитанската летна в някои от срещите пред миналия сезон.

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Breakthrough in negotiations between Levski Sofia and Casa Pia for João Goulart. The deal is expected to be finalized within days. pic.twitter.com/gOWHhf2JBn — Viktor Vutov (@viktor_vutov) June 29, 2026

Каса Пиа иска 1.5 милиона евро за Жоао Гулар

Жоао Гулар е 26-годишен централен защитник, юноша на Спортинг Лисабон. Не успява да запише минути за първия отбор на гранда и през зимата на 2022 г. преминава в Мафра. Там играе година и половина, след което преминава в Каса Пиа със свободен трансфер. През изминалия сезон Гулар записва 30 мача във всички турнири. Според медиите в Португалия, Каса Пиа ще иска 1.5 милиона евро за услугите на защитника. Но най-вероятно сумата, която Левски ще плати за него, ще бъде по-малка.

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