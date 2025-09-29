Нови отломки от дрон в Румъния близо до границата с Украйна

Нови отломки от дрон бяха открити днес в източния румънски окръг Тулча, намиращ се до границата с Украйна, съобщи министърът на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Ройтерс и БТА. Експерти от Министерството на отбраната събират частите от дрона за по-нататъшно разследване. Министерството на националната отбрана беше информирано днес, 29 септември, че в района на канала Шонтя Ноуа, в окръг Тулча, е съобщено на спешния телефон 112 за наличието на фрагменти от дрон, се посочва в прессъобщение на ведомството, цитирано от румънски медии.

Останките се изследват

Смесен екип, сформиран от специалисти от Министерството на националната отбрана, Румънската разузнавателна служба и Граничната полиция, провежда разследване на място, а фрагментите ще бъдат събрани за изследване.

Припомняме, че на 19 септември, след поредица от инциденти с дронове над Румъния, министърът на отбраната Йонуц Мощяну предупреди, че ще има нови провокации от страна на Русия и подчерта значението страната да демонстрира готовност за защита.

Снимка Getty Images

„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Сигурен съм, че както в Полша, така и в Румъния те ще продължат. Важно е да вземаме решения разумно и да покажем, че сме готови да действаме заедно със съюзниците си“, каза тогава Мощяну.

Защитният чадър на НАТО

Министърът напомни, че Румъния е част от „големия защитен чадър“ на съюзниците (от НАТО – бел.ред.), докато някои румънци наблюдават войната буквално от балконите си в Тулча.

По повод останките от дрон, открити в Констанца, министърът уточни, че се извършват проверки, като при наличие на неизбухнало устройство всички компетентни служби се намесват незабавно.

„Имаме над 20 случая, в които отломки от дронове падат на румънска територия след унищожаване от украинската противовъздушна отбрана,“ каза още Мощяну.

