Войната в Украйна:

Нови отломки от дрон в Румъния близо до границата с Украйна

29 септември 2025, 16:29 часа 93 прочитания 0 коментара
Нови отломки от дрон в Румъния близо до границата с Украйна

Нови отломки от дрон бяха открити днес в източния румънски окръг Тулча, намиращ се до границата с Украйна, съобщи министърът на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Ройтерс и БТА. Експерти от Министерството на отбраната събират частите от дрона за по-нататъшно разследване. Министерството на националната отбрана беше информирано днес, 29 септември, че в района на канала Шонтя Ноуа, в окръг Тулча, е съобщено на спешния телефон 112 за наличието на фрагменти от дрон, се посочва в прессъобщение на ведомството, цитирано от румънски медии.

Останките се изследват

Смесен екип, сформиран от специалисти от Министерството на националната отбрана, Румънската разузнавателна служба и Граничната полиция, провежда разследване на място, а фрагментите ще бъдат събрани за изследване.

Още: "Русия не атакува НАТО": Лавров върти и суче една и съща плоча (ВИДЕО)

Припомняме, че на 19 септември, след поредица от инциденти с дронове над Румъния, министърът на отбраната Йонуц Мощяну предупреди, че ще има нови провокации от страна на Русия и подчерта значението страната да демонстрира готовност за защита.

Снимка Getty Images

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Сигурен съм, че както в Полша, така и в Румъния те ще продължат. Важно е да вземаме решения разумно и да покажем, че сме готови да действаме заедно със съюзниците си“, каза тогава Мощяну.

Защитният чадър на НАТО

Министърът напомни, че Румъния е част от „големия защитен чадър“ на съюзниците (от НАТО – бел.ред.), докато някои румънци наблюдават войната буквално от балконите си в Тулча.

Още: Румъния: Твърд, но пропорционален отговор за руските дронове над страни от НАТО

По повод останките от дрон, открити в Констанца, министърът уточни, че се извършват проверки, като при наличие на неизбухнало устройство всички компетентни служби се намесват незабавно.

„Имаме над 20 случая, в които отломки от дронове падат на румънска територия след унищожаване от украинската противовъздушна отбрана,“ каза още Мощяну.

Още: Русия може да атакува с дронове всички европейски столици, с изключение на една

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
въздушно пространство охрана въздушно пространство война Украйна руски дронове Румъния
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес