Войната в Украйна:

Поставиха световен рекорд с магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята

29 септември 2025, 18:41 часа 441 прочитания 0 коментара
Поставиха световен рекорд с магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята

Китайски учени обявиха в неделя, че са успели да генерират стабилно магнитно поле от 351 000 гауса с напълно свръхпроводящ магнит, поставяйки нов световен рекорд, предаде Синхуа. Според учените, този пробив ще допринесе значително за комерсиализацията на съвременни свръхпроводящи научни инструменти, като спектрометри за ядрено-магнитен резонанс. Той също така предоставя решаваща техническа подкрепа за множество авангардни области, включително магнитни системи за поддържане на термоядрен синтез, космическо електромагнитно задвижване, индукционно нагряване при свръхпроводимост, магнитна левитация и ефективен пренос на енергия.

Повече за голямото постижение 

Магнитът е разработен от Института по плазмена физика (ASIPP) на Китайската академия на науките в Хефей, в сътрудничество с Международния център за приложна свръхпроводимост, Института по енергетика на Националния научен център и Университета „Цинхуа“.

Още: Oгромна аномалия се разраства в магнитното поле на Земята

За сравнение, Земята е гигантски магнит, генериращ геомагнитно поле от около 0,5 гауса. Свръхпроводящите магнити могат да генерират изключително силни магнитни полета, като същевременно позволяват беззагубно пренасяне на мощни електрически потоци.

Лю Фан, изследовател в ASIPP, обясни, че магнитът интегрира технология на високотемпературен свръхпроводящ вложен соленоид, коаксиално комбиниран с нискотемпературни свръхпроводящи магнити. По време на експеримента магнитът е бил индуциран до 35,1 тесла, работил е стабилно в продължение на 30 минути, а след това е бил безопасно размагнитен, което потвърждава надеждността на техническия подход.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Постигнатата сила на магнитното поле, над 700 000 пъти по-голяма от геомагнитното поле на Земята, надминава и предишния световен рекорд от 323 500 гауса.

Такива магнити са ключови компоненти на системите за термоядрен синтез с магнитно ограничаване, където се образува „магнитна клетка“, която безопасно съхранява високотемпературната плазма за продължителен процес на сливане на атомни ядра.

Още: Мистериозно магнетични лунни скали може да имат експлозивен произход

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
магнитно поле информация 2025
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес