Съдът на ЕС ще разгледа казуса с отстраняването на Андрей Гюров

Казусът с освобождаването на Андрей Гюров от поста подуправител на Българската народна банка (БНБ) ще бъде разгледан от Голям състав на Съда на Европейския съюз (СЕС) – формат, в който се обсъждат само най-значимите дела. Заседанието е насрочено за 18 ноември 2025 г., съобщава Lex.bg. В състава участват 15 съдии начело с председателя на СЕС Кун Ленартс. Като заинтересовани страни са привлечени всички държави членки на ЕС, както и Великобритания, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.

Позиции ще представят също Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС. Още: Адвокат за съдебното решение за Андрей Гюров: Има и независим съд

Въпросите пред Съда

Делото е изпратено в Люксембург от Върховния административен съд (ВАС), който трябва да реши дали да отмени решението на Управителния съвет (УС) на БНБ за освобождаването на Гюров. Преди да се произнесе, СЕС ще изслуша позициите на всички институции и държави по ключови въпроси:

Какъв е разумният срок за отстраняване на несъвместимост на член на УС на национална централна банка?

Кой орган определя този срок – законодателят или самият УС?

Може ли неспазването му да доведе до освобождаване от длъжност въз основа на национален закон, като Закона за противодействие на корупцията?

Дали независимостта на органа, който освобождава от длъжност (УС на БНБ), предполага самостоятелна проверка на всички факти, посочени от антикорупционната комисия?

Българското правителство трябва да уточни сроковете за подаване на декларации за несъвместимост, имущество и интереси, както и времето за отстраняване на установена несъвместимост. Още: Обрат: Съдът отмени акта на Антикорупционната комисия, с който Андрей Гюров беше махнат от БНБ

Решението на БНБ и позицията на КПК

УС на БНБ прие, че Андрей Гюров "не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения" и е "признат за виновен за извършено сериозно нарушение". Това са две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител, пише Lex.bg.

До решението се стигна след становище на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която установи несъвместимост заради:

участието му като съдружник в "Йонтех Инженеринг" ООД;

дейността му като член на управителен орган на сдруженията "Балкански – Паница институт за научни издирвания" и "Голф-клуб Благоевград", без решение на УС на БНБ по чл. 12, ал. 5 от Закона за БНБ.

Гюров обжалва както решението на УС на БНБ, така и това на КПК, на което Централната банка се позова. В края на 2024 г. Административен съд София-град (АССГ) обяви решението на КПК за нищожно. То обаче беше атакувано пред ВАС, който спря делото, докато СЕС не се произнесе.