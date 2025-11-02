Феновете на Локомотив Пловдив искат 3 точки и Ботев аут от Първа лига

Вчера пловдивското дерби между Локомотив и Ботев беше прекратено в края на първата част заради хвърлена бутилка от фен на „смърфовете“, която удари вратаря на „жълто-черните“ Даниел Наумов. Веднага след края на срещата чухме мненията на шефовете на двата отбора Христо Крушарски и Илиян Филипов, а днес и фен клубът на Локомотив Пловдив излезе с изявление по въпроса. Привържениците на „черно белите“ споделиха, че са готови да платят предвидените санкции.

„Не приемаме хвърлянето на бутилки по футболистите“

Също така посочиха, че според правилника на Българския футболен съюз решението в тази ситуация трябва да бъде служебна победа за Локомотив и изваждане на Ботев от Първа лига: „Клубът на привържениците на Локомотив Пловдив категорично осъжда прояви, които нарушават нормалното протичане на футболните срещи. Не приемаме хвърлянето на бутилки по футболистите или бомбички, с каквито беше засипан Боян Милосавлевич днес от самото начало на мача. Ще продължим да отстояваме тази позиция и занапред.

Още: От Ботев Пловдив призоваха БФС да им отсъди служебна победа заради грозния инцидент с Наумов

„Повторенията категорично показват актьорските умения на вратаря от отбора гост“

Същевременно ние сме готови да понесем предвидените санкции за случилото се и да поемем отговорност за своите действия. За съжаление не е прецедент да има хвърляне на предмети, не само в България, а в цяла Европа. Истинският прецедент е отказът да се продължи мач, въпреки че отборът има резервен вратар на резервната скамейка. Но надали влизането на резервния вратар би се наложило, след като видео повторенията категорично показват актьорските умения на вратаря от отбора гост.

„Гостите днес са удобен противник, който очевидно изпитва страх от нас“

Искаме да обърнем специално внимание, че в конкретния случай има едно единствено справедливо решение, предвид факта, че другият отбор самоволно реши да не доиграе срещата (вероятно от липса на футболни аргументи) - съгласно член 37, точка 9б, от правилника на БФС решението е служебна победа за нашия отбор и изваждането на противника в по-долната група. Намираме последното за твърде крайна мярка – гостите днес са удобен противник, който очевидно изпитва страх от нас. Няма друга логична причина да откажат да доиграят мача.

Още: След фенската глупост и оттеглянето на Ботев: Какво пише в правилника на БФС?

„Стандартът трябва да бъде еднакъв за всички“

Припомняме също, че на дербито от 18 август 2018 година, вратарят на Локомотив Мартин Луков беше ударен с факла, но мачът продължи - тогава не последва нито прекратяване, нито отказ от участие. Това ясно показва, че в подобни ситуации стандартът трябва да бъде еднакъв за всички. Всяко друго решение ще създаде изключително опасен прецедент. Налице е риск да станем свидетели на абсурдни ситуации.

„Ще бъдат развързани ръцете на „спонсори“ и „благодетели“

Ще бъдат развързани ръцете на „спонсори“ и „благодетели“ да прекъсват футболни срещи при неблагоприятен развой, прегръщайки се със съдията - явен намек какво решение трябва да бъде взето. В заключение, изказваме възхищението си от медицинските лица на опонентите днес. Даниел Наумов не беше в състояние да продължи мача, залиташе и припадаше по терена. Благодарение на тяхната професионална намеса, само минутки по-късно, той вече подскачаше и се плезеше радостно пред клетката с гостите, вече чудодейно изцелен от сериозната травма“, завършиха от фенклуба.

Още: "Комоцио в рамото": Крушарски обвини Наумов в симулация и каза, че ще гони феновете на Локо Пловдив