Феншоп на ЦСКА ще грее в центъра на София (СНИМКИ)

Ръководството на ЦСКА готви приятна изненада на своите фенове. "Армейците" скоро ще отворят нов феншоп, който ще се намира в центъра на София. Според "Труд News" магазинът ще е в близост до емблематичния площад „Славейков“. Проектът все още не е напълно завършен и предстоят окончателните промени. Концепцията за него е заимствана от най-големите европейски грандове като Реал Мадрид, Барселона и Байерн Мюнхен.

ЦСКА с феншоп като на европейски гранд

Феншопът на „червените“ ще бъде място, където привържениците на ЦСКА не само ще могат да си купят желания артикул, но и да прекарат дълго време. На големи LED екрани ще се прожектират голове от най-славните триумфи на отбора през годините. На втория етаж е помислено и за най-малките фенове, които ще имат специален кът, в който могат да се забавляват с връстниците си. Естествено – играейки с топка с емблемата на ЦСКА, пишат още колегите от "Труд News".

Идеята на властимащите в Борисовата градина е да създадат футболен хъб за събития, срещи и забавления. Броят на артикули ще расте с всеки месец, а запалянковците ще имат право да дават идеи какво биха искали да се добави. На място ще се правят персонализирани фланелки с имената на желаещите. По всяка вероятност там ще се помещават и купите, които доскоро заемаха място на "Българска армия".

ОЩЕ: Левски вкара 7 гола на ЦСКА