Британката, която прослави България в бойните спортове, с нов впечатляващ успех

ММА звездата Дакота Дичева се завърна на голямата сцена на смесените бойни изкуства с гръм и трясък. 28-годишната англичанка с български корени постигна победа при завръщането си от контузия, която я принуди да отсъства повече от година. Дичева надделя категорично над Дениз Килхолц с единодушно съдийско решение. Срещата се проведе в рамките на галавечер на веригата PFL в Ню Йорк. По този начин тя продължи отличната си серия от 16 поредни успеха в професионалната си кариера.

Дакота Дичева не остави никакъв шанс на опитна нидерландка

Въпреки че не се беше била от повече от година, след като счупи ръката си, Дичева доминира от самото начало на двубоя. Още с влизането си в клетката тя пое инициативата и наложи темпото си. По-високият ѝ ръст ѝ позволи да задържи Килхолц на дистанция през повечето време. В началото на втория рунд Дичева нанесе сериозни щети на 37-годишната нидерландка с няколко ритници в тялото. Въпреки че не се стигна до нокаут, доминацията на англичанката бе видима - 102 на 64 пласирани удара в нейна полза.

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Килхолц се опита да отговори на темпото, но ударите ѝ не бяха достатъчно силни, за да разклатят опонентката ѝ. Междувременно Дичева демонстрира и отлична борба при завръщането си, като записа шест успешни събаряния (тейкдауна), с което не остави никакво съмнение у съдиите кой заслужава победата. По този начин тя затвърди статута си на една от най-добрите в серията. Припомняме, че Дакота Дичева е най-младата шампионка в историята на веригата PFL, както и първата британка, която става световен шампион по смесени бойни изкуства.

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