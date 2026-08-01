Трансферът на годината: Винисиус Жуниор се разбра с Арсенал

Безспорно най-големият трансфер за това лято е все по-близо до това да се превърне в реалност. От дни слуховете за преминаването на Винисиус Жуниор от Реал Мадрид в Арсенал се засилват, а сега излезе информация, че бразилското крило се е разбрало с англисйкия гранд за личните си условия. Очакванията са съвсем скоро от Арсенал да изпратят и официална оферта към Реал Мадрид.

Винисиус Жуниор се е разбрал с Арсенал

За напускането Винисиус Жунор се говори от доста време, като бразилската суперзвезда не може да се разбере с Реал Мадрид за условията на новия си договор. През последните месеци различни източници пращаха Винисиус в най-различни клубове, но към момента шампионът на Висшата лига Арсенал е най-близо до подписа му. Според един от най-известните профили в социалните мрежи, свързани с Арсенал, който се счита и за сигурен източник "HandofArsenal", "топчиите" са постигнали споразумение за личните условия за договора на Винисиус Жуниор. Според други източници, "артилеристите" са предложили на бразилеца най-високата заплата в историята на клуба - около 400 000 паунда на седмица.

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Флорентино Перес отрича

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес отрече Винисиус да се е разберал с Арнсенал, но е напълно възможно бизнесменът само да се опитва да тушира напрежението. Очакванията са съвсем скоро "точпиите" и "кралете" да започнат официални преговори за трансфера на бразилското крило. Агентите на Винисиус щеокажат голям натиск върху Реал Мадрид, като ще използват огромната заплата, която Арсенал предлага като мотив. Договорът на звездата с "белите" е до 2027 г. и те може да се принудят да го продадат на по-ниска цена от тази, която биха поискали по принцип.

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