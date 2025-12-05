Любопитно:

БФС обяви глобите, Левски ще плаща на Венци Стефанов нанесените щети от "сините" фенове

05 декември 2025, 17:41 часа 406 прочитания 0 коментара
БФС обяви глобите, Левски ще плаща на Венци Стефанов нанесените щети от "сините" фенове

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите след 18-ия кръг на Първа лига. Родните грандове Левски и ЦСКА са наказани с по 2 300 лева. Освен това "сините" са задължени и да платят щетите, нанесени по стадион "Александър Шаламанов" от своите фенове. Локомотив Пловдив и Ботев Враца ще "олекнат" също с по 2 300 лева заради провиненията на запалянковците си.

Глобите на БФС

ЦСКА ще заплати 2 300 лева за "нерегламентирано използване на факли и димки, възпламеняване на бомбички и обидни и нецензурни скандирания". Подобни са и действията от страна на "смърфовете". Привържениците на Лудогорец също са използвали димки и са отправили обидни и нецензурни скандирания, заради което са глобени с 1 800 лева.

"Нерегламентирано използване на факли, използване на факли довели до спиране на играта, обидни и нецензурни скандирания, на основание" - са провиненията на "сините" фенове. Ето и останалите наказания:

  • За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Добруджа" гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
  • За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.
  • За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
  • За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

