Георги Мамалев: Сираков измъкна Левски от блатото!

Големият български актьор и фен на Левски Георги Мамалев коментира случващото се в „синия“ клуб през последните месеци. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че в момента столичани се намират в много добро игрово и финансово състояние. Мамалев също така изтъкна ролята на мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков като бе категоричен, че именно легендарният нападател е измъкнал „сините“ от блатото, в което се намираха.

Георги Мамалев отдаде заслуженото и на треньора Хулио Веласкес. По думите на именития актьор испанският специалист е много добре подготвен и си разбира от работата. Под негово ръководство Левски играе много сплотено, а това се отразява на резултатите на отбора през настоящия сезон.

„Не съм съгласен с транспарантите, които гласят той да си тръгне“

„Левски се намира в много добро състояние. Явно Хулио Веласкес наистина си разбира от работата. Добре подготвен е и явно не е случаен. Той води отбора с огромно желание и плам. Успя да сплоти този състав на Левски. В съблекалнята има много разнообразни хора. От години това в отбора не се беше случвало“.

„Другото, което ми прави впечатление, е, че Наско Сираков с времето се доказа като един много добър президент на клуба. Той е истински лидер. Левски преди пет години беше пред фалит. Състоянието на клуба беше катастрофално. Няма какво да си кривим душата. Той измъкна отбора от онази неприятна и незавидна ситуация. И в този ред на мисли – не съм съгласен с транспарантите, които гласят той да си тръгне“.

„Много се радвам за това, което Сираков постигна. Измъкна Левски от блатото! Той работи с голямо желание. Същото важи и за треньора. Отборът тръгна нагоре. Излизат и играят млади момчета от школата, а това е прекрасно. Левски изживява един много хубав период и дай Боже така да продължи. Сега предстои още един изключително тежък двубой. Изправяме се срещу Сабах и дано успеем да ги преодолеем. Желанието ми е да спечелим и там“, заяви легендарният български актьор.

ОЩЕ: Левски е прибрал над 20 милиона от продажбата на открития на Мъри