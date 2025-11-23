Героят на Левски срещу Монтана се жертва, за да направи жест към съотборник

Авторът на две попадения за Левски при разгрома над Монтана с 5:1 като гост - Евертон Бала, жертва свой хеттрик, за да направи жест към нападателя Мустафа Сангаре. Бала, който вече имаше два гола в мача, реши да отстъпи дузпата на Сангаре през второто полувреме. Нападателят успя да вкара от бялата точка, след като сам изработи наказателния удар, макар и да не бе докрай убедителен при изпълнението. А Бала отбеляза, че винаги поставя отборното представяне пред индивидуалното.

Евертон Бала се лиши от хеттрик, за да повдигне самочувствието на Сангаре

"Целият отбор направихме голям мач. Много съм щастлив, когато вкарвам голове. Винаги съм имал тази своя характерна черта - силният шут. А и в миналото винаги съм тренирал да изпълнявам пряк свободен удар, да шутирам отдалеч. В съвременния футбол е все по-трудно да тренираш фалове, защото отнема много време, но винаги се възползвам, когато има време. Завърнах се към тези голове от фал, тъй като отдавна не бях вкарвал", заяви Бала.

"Задното салто е по-трудно от головете от пряк свободен удар. Едно подхлъзване може да доведе до лошо падане", каза още той. А за дузпата, Евертон коментира: "Имах възможността да вкарам хеттрик и този мач, но мисля за отборната игра. Вече вкарах два гола в този мач и не се замислих някой друг да оставя да бие дузпата. Все пак е важно за самочувствието на моите съотборници. Винаги поставям отборното представяне пред индивидуалното."

