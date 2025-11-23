Хулио Веласкес засипа с похвали отбора на Левски и отсече: Не обръщам внимание на класирането!

Наставникът на Левски Хулио Веласкес остана изключително доволен от представянето на своите футболисти при победата над Монтана с 5:1 като гост. Той похвали играчите за отношението, което са демонстрирали към срещата, както и в тренировъчния процес. Веласкес отбеляза, че "сините" са реагирали много добре при всяка загубена топка, а също така са играли отлично, когато топката е в тяхно притежание. Испанецът също така подчерта, че не обръща внимание на класирането и няма да позволи на нищо да измести фокуса му от всеки следващ мач.

Коментарът на Хулио Веласкес след разгрома в Монтана

"Днес имахме труден мач, в който трябваше да се приспособим към обстоятелствата. Затова искам да благодаря на моите футболисти за концентрацията, за отношението, за адаптацията от първата до последната минута. Да благодаря и на нашите привърженици. Останахме верни на принципите на нашата игра. Бяхме проактивни, когато притежавахме топката, както и когато се защитавахме. По никакъв начин не ги оставяхме да се чувстват комфортно, винаги търсехме да предизвикаме грешка", започна Веласкес.

"По невероятен начин реагирахме след загуба на топката, както и в индивидуалните двубои, в борбата за втора топка. Играчите изпълнихе всички задачи. Показахме изключително стабилно поведение, много добре играехме с топката, когато я притежавахме.

Начинът на мислене и нашето поведение не ни позволява да търсим извинения. Искам да отлича отношението на всички играчи, защото това отношение на футболистите позволява да имаме това разнообразие в състава ни. Искаме играчите да се адаптират към различни позиции на терена. Винаги се съобразяваме с профила на играча, не е на всяка цена. И се съобразяваме с това, което изисква мачът.

Увеличената преднина на върха в класирането пред втория? Това по никакъв начин не може да ни отнема от фокуса от следващия мач, не обръщам внимание на тези неща", завърши Веласкес.

