Хулио Веласкес засипа с похвали отбора на Левски и отсече: Не обръщам внимание на класирането!

23 ноември 2025, 19:15 часа 506 прочитания 0 коментара
Наставникът на Левски Хулио Веласкес остана изключително доволен от представянето на своите футболисти при победата над Монтана с 5:1 като гост. Той похвали играчите за отношението, което са демонстрирали към срещата, както и в тренировъчния процес. Веласкес отбеляза, че "сините" са реагирали много добре при всяка загубена топка, а също така са играли отлично, когато топката е в тяхно притежание. Испанецът също така подчерта, че не обръща внимание на класирането и няма да позволи на нищо да измести фокуса му от всеки следващ мач.

Коментарът на Хулио Веласкес след разгрома в Монтана

"Днес имахме труден мач, в който трябваше да се приспособим към обстоятелствата. Затова искам да благодаря на моите футболисти за концентрацията, за отношението, за адаптацията от първата до последната минута. Да благодаря и на нашите привърженици. Останахме верни на принципите на нашата игра. Бяхме проактивни, когато притежавахме топката, както и когато се защитавахме. По никакъв начин не ги оставяхме да се чувстват комфортно, винаги търсехме да предизвикаме грешка", започна Веласкес.

Хулио Веласкес

"По невероятен начин реагирахме след загуба на топката, както и в индивидуалните двубои, в борбата за втора топка. Играчите изпълнихе всички задачи. Показахме изключително стабилно поведение, много добре играехме с топката, когато я притежавахме.

Начинът на мислене и нашето поведение не ни позволява да търсим извинения. Искам да отлича отношението на всички играчи, защото това отношение на футболистите позволява да имаме това разнообразие в състава ни. Искаме играчите да се адаптират към различни позиции на терена. Винаги се съобразяваме с профила на играча, не е на всяка цена. И се съобразяваме с това, което изисква мачът.

Увеличената преднина на върха в класирането пред втория? Това по никакъв начин не може да ни отнема от фокуса от следващия мач, не обръщам внимание на тези неща", завърши Веласкес.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Първа лига Хулио Веласкес
