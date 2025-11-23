Спорт:

Левски изля гнева си от ЦСКА: Бразилска самба в Монтана при 6-голова фиеста (ВИДЕО)

23 ноември 2025, 18:53 часа 612 прочитания 0 коментара
Левски изля гнева си от ЦСКА: Бразилска самба в Монтана при 6-голова фиеста (ВИДЕО)

Лидерът в класирането в елита на българския футбол Левски постигна разгромна победа над новака Монтана с 5:1 като гост в среща от 16-ия кръг на efbet Лига. "Сините" изляха гнева си от загубата от ЦСКА срещу тима на Анатоли Нанков, който изостана с четири попадения още до почивката след бразилска самба. Евертон Бала отбеляза два гола, а един добави и Майкон още до 25-ата минута. А до края на мача за "сините" се разписаха още Никола Серафимов и Мустафа Сангаре.

Левски разгроми Монтана

Левски излезе напред в резултата още в 11-ата минута чрез Бала, който вкара от пряк свободен удар. Той добави нов гол шест минути по-късно, а в 25-ата минута и Майкон нанесе хубав удар от границата на наказателното поле, с който покачи на 3:0. В края на полувремето Серафимов се оказа на точното място, за да вкара от близка дистанция. 

Веднага след почивката Монтана показа реакция и върна един гол чрез Борис Димитров. Малко по-късно обаче Левски получи дузпа, която бе реализирана от Мустафа Сангаре, макар и изпълнението му да не бе особено убедително. До края Левски създаде още няколко опасности, но не стигна до повече попадения.

С победата Левски увеличи актива си на 38 пункта - с осем пред втория ЦСКА 1948 и с 10 пред третия Локомотив Пловдив. "Сините" водят и с 11 точки на шампиона Лудогорец, който най-после записа победа. Иначе Монтана остава на предпоследното 15-то място с едва 13 точки.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
